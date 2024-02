Il deputato valdostano richiama alle sue reposnabilità il Governo Meloni

La sua profonda preoccupazione si concentra sui gravi impatti che questa riduzione avrà sui programmi di investimento nei Piccoli Comuni, sottolineando come ciò comprometterà la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio comunale, così come le iniziative fondamentali per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per lo sviluppo territoriale sostenibile.

Franco Manes non risparmia critiche alla manovra finanziaria del 2024, evidenziando come l'importo destinato a ciascun comune sia stato sensibilmente ridotto, rendendo urgente il tentativo di recuperare il più possibile le risorse finanziarie. Per Manes, i Piccoli Comuni rappresentano il vero volano del Paese e pertanto è essenziale avviare azioni politiche trasversali in Parlamento per risolvere questo problema.

Consapevole della necessità di agire rapidamente, il Deputato Manes si impegna insieme ad altri colleghi, come il Vice presidente vicario dell’ANCI On. Pella, per identificare soluzioni immediate o tamponi che possano essere attuati nel corso del 2024. La sua determinazione emerge nel ribadire l'importanza che il Parlamento agisca unito e deciso per evitare che i Piccoli Comuni siano lasciati indietro in queste dinamiche finanziarie nazionali, considerandoli vitali per la coesione e lo sviluppo sostenibile del Paese.

La sua preoccupazione riflette la consapevolezza della cruciale funzione che i Piccoli Comuni svolgono nell'Italia contemporanea, e sottolinea l'urgenza di trovare una soluzione che permetta di mantenere gli investimenti previsti e di sostenere lo sviluppo e la sicurezza di queste comunità.