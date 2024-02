Pericle Calgaro insignito del Premio Nanni Vignolo 2023

Il premio, istituito in onore di Nanni Vignolo, fondatore dell'Unpli Piemonte nel 1985, si propone di celebrare coloro che si distinguono per l'impegno, lo sviluppo e l'arricchimento delle comunità locali attraverso iniziative finalizzate alla promozione e alla tutela del patrimonio territoriale.

Pericle Calgaro, nel ruolo di Presidente Regionale Onorario Unpli Valle d'Aosta e Consigliere Nazionale Onorario Unpli, ha dimostrato un impegno eccezionale nel promuovere e sostenere le ProLoco Valdostane.

Pericle Calgaro al centri

Le ProLoco, o Pro Loco, sono associazioni locali che si dedicano alla valorizzazione del territorio, alla promozione delle tradizioni culturali e alla gestione di eventi che contribuiscono al benessere delle comunità locali. L'importanza del riconoscimento conferito a Pericle Calgaro con il Premio Nanni Vignolo 2023 risiede nel fatto che il premio stesso è un tributo alla dedizione e all'entusiasmo nel promuovere la cultura, la storia e le risorse locali. 4

Questi sforzi contribuiscono in modo significativo alla costruzione di comunità più forti e consapevoli della propria identità.Inoltre, il premio testimonia il valore dell'associazionismo locale nel contesto più ampio dell'Unpli, sottolineando come l'impegno a livello regionale possa avere un impatto positivo sull'intero panorama nazionale delle ProLoco.

Il riconoscimento conferito a Pericle Calgaro sottolinea l'importanza di individui che dedicano il loro tempo e le loro risorse per preservare e arricchire le tradizioni locali, favorendo la coesione sociale e il benessere delle comunità in cui operano.

Il Premio Nanni Vignolo Locomotiva (nella foto) è stato istituito dal Comitato regionale piemontese dell’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) per ricordare il suo fondatore che, secondo una metafora tutta sua, aveva sempre paragonato a una locomotiva chi ha la responsabilità di trainare un gruppo che si prefigge di raggiungere obiettivi in ambito associativo. La Pro Loco è cioè come un treno che trascina i vagoni e il presidente è la locomotiva che deve sempre tirare sul serio, non può bluffare.

La consegna del premio è avvenuta domenica scorsa da parte del Presidente dell’Unpli Piemonte, Fabrizio Ricciardi, del V.Presidente e membro di Giunta Nazionale Unpli Stefano Raso, del Presidente di Unpli Lazio Claudio Nardocci e del Presidente di Unpli Toscana Mauro Giannarelli.