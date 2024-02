I giovani protagonisti per due giorni nel Gran Paradiso

Venerdì 2 febbraio, una nuova “Soirée Gran Paradiso Film Festival”, dedicata ai giovani del progetto Interreg Alcotra Francia-Italia “Respiration Jeunesse” e aperta al pubblico, ha dato il via al “parcours évènementiel” del progetto.

Durante la serata, i giovani e il pubblico presente a Cogne per la Marcia Gran Paradiso hanno potuto ammirare la straordinarietà della natura del parco attraverso gli occhi di una delle persone che meglio lo conoscono, un guardaparco, grazie alla proiezione di “In un altro mondo” (2009). Il film-documentario del regista Joseph Péaquin, che racconta la vita e il lavoro del guardaparco Dario Favre, è stato prodotto da Fondation Grand Paradis e dal Parco Nazionale Gran Paradiso, con il sostegno di RAI Sede Regionale per la Valle d’Aosta, BIM Bacino Imbrifero Montano e della BCC Banca di Credito Cooperativo Valdostana.

È stato il regista valdostano Joseph Péaquin a presentare il film, raccontandone la genesi, l’intero anno di riprese in compagnia di un guardaparco e il dietro le quinte di una produzione articolata che ha documentato le quattro stagioni in quota di una figura professionale affascinante.

Il film ha suscitato la curiosità dei giovani presenti in sala, arrivati a Cogne dalla Savoia, dall’Alta Savoia e dalla Valle d’Aosta alla scoperta del Parco Nazionale Gran Paradiso e dei grandi eventi sportivi che lo caratterizzano, quali la Marcia Gran Paradiso, che li ha visti coinvolti sabato 3 febbraio in prima persona come volontari.

In particolare, la Minimarcia, dedicata ai giovani atleti, è stata per i ragazzi del progetto un evento di grande portata, fonte di ispirazione per scoprire nuovi mestieri e suscitare vocazioni professionali. I ragazzi, divisi in squadre, hanno partecipato con entusiasmo a tutte le attività che concorrono alla creazione dell’evento, da quelle finalizzate alla gestione logistica a quelle afferenti all’ambito della comunicazione, apportando un contributo concreto all’organizzazione della Minimarcia, realizzata grazie all’attività volontaristica.

--

ll Gran Paradiso Film Festival è un progetto di Fondation Grand Paradis, realizzato con il sostegno di: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Assessorato al Turismo, Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti della Regione autonoma Valle d'Aosta, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Comune di Cogne, Parco Nazionale Gran Paradiso e Compagnia Valdostana delle Acque; con la partecipazione di: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Comune di Rhêmes-Saint-Georges, Comune di Valsavarenche, Comune di Villeneuve, Club Alpino Italiano, Federparchi, Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi; con il patrocinio di: Ente Progetto Natura; sponsorship tecnica di Montura.

Respiration Jeunesse è un progetto Interreg Alcotra Francia-Italia - Fondation Grand Paradis è soggetto attuatore - capofilato dal Département de la Savoie e di cui sono partner la Regione autonoma Valle d’Aosta, la Fondazione Montagna Sicura, la Fédération des Œuvres Laïques de Savoie e Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie.