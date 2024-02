Piatto del Festival : lo stellato Paolo Griffa firma il dessert dell’iniziativa enogastronomica legata al Festival di Sanremo

Sarà lo stellato Paolo Griffa a firmare il Piatto del Festival di quest’anno che entrerà in carta il prossimo 2025 per l’iniziativa voluta dal Gruppo MoreNews e da CNA Imperia.

La prima Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo si svolge quest’anno e coinvolge ristoranti italiani ed anche stranieri. L’evento permette ai clienti dei ristoranti aderenti di ‘vivere una emozione sanremese’ con il piatto “Risotto Sanremo, con Gambero Rosso e fiori di Nasturzio” firmato dal noto Chef Enrico Derflinger - Presidente Euro-Toques International, insieme al vice presidente Filippo Sinisgalli creato lo scorso anno. Dove gustare il piatto? Ecco l’elenco dei ristoranti aderenti che è in crescita ogni giorno https://www.ilpiattodelfestival.it/il-piatto-del-festival-di-sanremo-2024/ristornati-aderenti/

Quest’anno gli organizzatori hanno coinvolto il prestigioso stellato Paolo Griffa che sarà a Sanremo mercoledì 7 per creare il Piatto del Festival 2025. Preparerà infatti il dessert che entrerà a far parte della settimana Enogastronomica del Festival del prossimo anno. Il titolo del suo dolce è: "Nel giardino dei fiori di Sanremo"

Nel suo ristorante stellato e pasticceria sito in Piazza Chanoux ad Aosta, Paolo Griffa celebra il territorio valdostano attraverso l’alta cucina. La cucina di Griffa è creatività, ironia, potere narrativo e capacità di sorprendere, oltre al desiderio sempre rinnovato di accogliere, di deliziare i commensali con sapori pieni ed intensi, capaci di abbracciare e di coccolare. A poco più di un anno dall’apertura e della sua prima stella Michelin, Paolo Griffa al Caffè Nazionale e sua moglie Titti Traina si aggiudicano il Premio Illy Bar dell’Anno 2024 e miglior Pastry Chef dell’Anno, oltre ad aver ottenuto nuovamente la conferma dei ‘Tre Chicchi e Tre Tazzine’.

“Un nome prestigioso del panorama italiano – affermano gli organizzatori – si unisce a quello di Enrico Derflinger e Filippo Sinisgalli. Il Piatto del Festival sta crescendo proprio come lo abbiamo progettato, diventando uno strumento di Marketing Turistico per la città di Sanremo non solo in Italia. L’obiettivo è arrivare ad avere un menù completo tra 3 anni e poter così offrire ai tanti amanti del made in Italy e del Festival una emozione culinaria unica.”

Il Piatto del Festival sarà presentato nella ‘avant premiere’ di Mercoledì 7 febbraio con una Cena di Gala nella Sala Gourmet degli Angeli di Sanremo a cui parteciperanno stakeholder, istituzioni, autorità e professionisti del territorio con Paolo Griffa a spiegare il suo “Nel giardino dei Fiori di Sanremo” che sarà degustato in anteprima.

Partner dell’iniziativa sono Olio Raineri e Yogurt Puro, aziende del territorio imperiese con spiccate qualità nei loro prodotti.

La Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo inizia il 2 febbraio in tutti i ristoranti aderenti italiani ed esteri presenti sul sito https://www.ilpiattodelfestival.it

Classe 1991, Piemontese, Griffa si forma con migliori ristoranti al mondo come Combal Zero (IT), Chateaubriand (FR), Studio (DK). Dopo essere stato il giovanissimo sous-chef del Piccolo Lago di Marco Sacco (Verbania, Italia) dal 2013 a fine 2015, ha vinto per l’Italia il Premio San Pellegrino Young chef 2015. Da marzo 2016 fa parte della brigata di Serge Vieira, Due Stelle Michelin. Il 1° ottobre 2017 Paolo Griffa partecipa alla Selezione Italiana del Bocuse d’Or prima di diventare a dicembre 2017 Executive Chef del Grand Hotel Royal e Golf a Courmayeur, quindi chef del Petit Royal. Nel 2019 Paolo riceve la prima Stella Michelin e pubblica “Petit Royal”, una grande monografia illustrata di racconti, tecniche e ricette. A marzo 2021 Griffa lancia la Easter Bomb, pièce di alta pasticceria creativa ed è premiato da Forbes tra i 100 italiani Under 30 più influenti d’Italia. Nel 2022 ottiene i 4 Cappelli per la Guida dell’Espresso e supera le prove di selezione per entrare, in qualità di Pastry Chef, nella prestigiosa AMPI - Accademia Maestri Pasticceri Italiani. A fine Agosto 2022 Paolo “trasferisce” il ristorante stellato, Petit Royal, al Caffè Nazionale ad Aosta per intraprendere un progetto gastronomico e imprenditoriale dedicato all’alta cucina e all’universo del dolce. “Paolo Griffa al Caffè Nazionale”, questo il nome del progetto, è uno dei ristoranti più tecnologici d’Italia, creato in un locale storico che conta una cappella del 1300 e un privé sopra il foro romano: ad un mese dalla sua apertura, ha già ricevuto l’ambito premio “Tre Chicchi e Tre Tazze” del Gambero Rosso. A novembre 2022, il Caffè Nazionale riceve la sua prima stella Michelin. A settembre 2023 Paolo Griffa al Caffè Nazionale compie 1 anno e scrive una nuova pagina nella ristorazione e la pasticceria di alta qualità in Valle d’Aosta. A ottobre 23, Paolo Griffa e Titti Traina ricevono rispettivamente il premio di “Bar d’Italia” e di “Pastry Chef dell’anno” dalla Guida Gambero Rosso, tra i massimi riconoscimenti per la categoria.

