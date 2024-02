ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA SOUFRANCE FAIT PARTIE DU LIVRE DE LA VIE

La première lecture pose la problématique qui inquiète tout homme. Il s'agit du silence de Dieu dans la souffrance humaine. Jésus répond à cette question par la prière et la guérison des forces négatives. Dans cette perspective, le mal n'a pas le dernier mot. Avec la Pâque du Seigneur, la vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer.

1. LA SOUFFRANCE FAIT PARTIE DU LIVRE DE LA VIE.

Dans son roman philosophique de 1984, "L'insoutenable légèreté de l'être", Milan Kundera dénonce les illusions de l'apparente félicité en disant que l'homme devient plus homme en acceptant le fardeau. Il dit:"Plus le fardeau est lourd, plus notre vie est proche de la terre et devient plus réelle et authentique". La vérité dans cette idée est qu'il ne faut pas fuir cette réalité dans les solutions illusoires. La nouveauté de Jésus est que lui-même a vidé le calice amer de la douleur. Par conséquent, plus nous sommes unis à Jésus, le fardeau devient léger (Mt11,30), car c'est lui l'Agneau de Dieu qui porte le poids de nos péchés. Pilate présente Jésus à la foule agitée: "Voici l'homme". Nietzsche consacre tout un livre sur cette parole de Pilate qu'il intitule: "Ecce homo".

Le philosophe nihiliste dit que le Christ est le vrai homme au moment où il n'a ni beauté ni éclat. Dostoieviskij voit en Jésus livré comme l'agneau à l'abbatoire, "la beauté qui sauve le monde".

La première lecture de ce dimanche nous présente une situation dramatique d'un homme de foi, qui expérimente la douleur, l'abandon et le silence de Dieu. Cet homme est Job qui anticipe la croix du Christ. Sa situation infernale échappe aux explications rationnelles. Le texte ne veut pas cultiver le dolorisme, car la souffrance ne doit pas être aimée, mais doit être combattue. Il est donc inutile de fuir cette nuit de la vie, car elle fait partie de notre condition humaine.



2. LA SOUFFRANCE EST UNE ÉCOLE DE LA VIE.

Job se plaint en disant:" La vie est une corvée", "mes yeux ne verront plus le bonheur". Dans cette misère extrême, le statut social, la carrière professionnelle, les promesses, les titres académiques, et toutes les réalisations du passé, n'ont plus de goût et le sens de la vie devient l'absence de sens. Ceux qui disent que l'argent est le moteur de tout (pecunia est nervus rerum gerendarum), se rendent compte de la vanité des choses quand sonne l'heure du calice amer de la vie, où toutes les solutions ne présentent que des apories.

Job représente l'innocent ou le coupable incarcéré, humilié, le rescapé de la guerre qui n'a plus de référence familiale, la personne torturée par une maladie incurable. Job décrit d'une manière froide le mystère du mal. Fëdor Dostojevski dans "La légende du grand inquisiteur", dit:"Dieu m'a tourmenté toute la vie". Par cette affirmation, il ne veut pas dire que Dieu prend plaisir à torturer les hommes, mais que c'est l'idée que nous avons de Dieu qui produit le tourment. Jésus lui-même a vécu ce tourment en criant: "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné"? Quelle est l'image que nous avons de Dieu dans nos assemblées liturgiques de prière? En quel Dieu croyons-nous quand nous confessons notre foi?



La douleur de Job est une école de la vie et de la foi. Il nous enseigne la vraie religion, la foi authentique qui accueille le silence de Dieu, afin de ne pas tomber dans la réduction de Dieu en une idole ou une marionette que je commande comme je veux. Il agit quand nos prévisions ne prévoient plus rien.

3. JÉSUS GUÉRIT NOS BLESSURES.

Notre foi chrétienne ne doit pas être une évasion vers le monde des idées de Platon, "la fuga mundi". Jésus nous enseigne le réalisme de la vie dans ses points forts et faibles. Son expérience de solitude, son cri de douleur, montre qu'il n'est pas venu expliquer la douleur, encore moins la supprimer, mais lui donner un sens nouveau, celui de remplir la souffrance de sa présence.

L'Évangile de ce dimanche nous le témoigne. Tout son temps est au service de l'humanité accablée de douleur. Il guérit la belle-mère de Simon Pierre abattue par la fièvre et cette dernière retrouve la force pour servir le fils de Dieu. Jésus passe toute la soirée à guérir les malades et à libérer les personnes frappées par les esprits mauvais ou les dépressions selon le langage de notre temps. Le fils de l'homme ne se repose pas.

Il dit: "C'est pour cela que je suis sorti". C'est pour notre salut qu'il est sorti du sein du Père et s'est fait homme. Jésus agit et prie. Souvent notre agir est stérile car il n'est pas fécondé par la prière. La prière est l'oxygène de la vie. Quand tu traverses la vallée obscure, ne crains pas! La lumière brille dans ta nuit, ton désert fleurira! "Le grand enfer qu'il faut fuir c'est celui de ne pas aimer", selon Dostoevskij. Comme saint Paul, le Seigneur nous a donné la mission de gagner le plus grand nombre de faibles, par la force de son Évangile, pour vivre dans l'action de grâce.



4. PRIÈRE DANS LA NUIT DE LA VIE.

Dieu de bonté, Seigneur Dieu, toi qui guéris les coeurs brisés et soigne nos blessures, viens à notre secours. Nous sommes enveloppés par les ténèbres de notre monde en désarrois. Les peurs gagnent les esprits qui ne voient aux allentours les signes du néant. Montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Sans ta grâce, nous succombons dans le péché. Par ta lumière, les souffrances du temps présent deviennent un pont pour la vie éternelle. Que ton amour soit sur nous pour alléger le poids de douleur à tant de Job de notre temps, submergés dans le pire abîme de la vie. Que notre charité soit inventive. Vierge Marie, toi qui était présente sous la croix de ton Fils avec le disciple bien aimé, intercède pour tes enfants, amen.

Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera