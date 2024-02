Almanach de dimanche 4 fevrier saint Gilbert

AGENDA VESCOVO DI AOSTA

Domenica 4 febbraio

Priorato di Saint-Pierre – ore 11.00-16.00

Partecipazione all’Assemblea diocesana dell’Azione cattolica e S. Messa

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa per la Giornata nazionale per la vita

Lunedì 6 – venerdì 9 febbraio

Assisi / Convento Franciscanum

Esercizi spirituali del clero

Sabato 10 febbraio

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Chiesa parrocchiale di Porossan – ore 17.00

S. Messa e benedizione della targa a ricordo di don Quinto Vacquin

Domenica 11 febbraio

Santuario dell’Immacolata – ore 14.30

Rosario e S. Messa per la celebrazione diocesana

della Giornata del Malato

Lunedì 12 febbraio

Priorato di Saint-Pierre – ore 10.30

Incontro con padre Alberto Vaccaneo ofm capp

in vista della promozione in diocesi del corso “I dieci comandamenti”

Martedì 13 febbraio

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – ore 15.00

Incontro con padre Gennaro Rosato

Provinciale dei Missionari Oblati di Maria Immacolata

Mercoledì 14 febbraio – Mercoledì delle Ceneri

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa e conferimento delle Ceneri

Giovedì 15 febbraio

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario Maggiore – ore 21.00

Partecipazione all’incontro del MEIC

LE MESSAGER RICORDA saint Gilbert

La Chiesa celebra San Gilberto di Limerick Vescovo

Vescovo e santo irlandese del XII secolo, fu un importante esponente del movimento di riforma gregoriana in Irlanda. Nominato legato papale nel 1110, presiedette il sinodo di Rath Breasail, che introdusse il sistema continentale di governo della Chiesa in Irlanda. In base alle decisioni del sinodo, l'intera Irlanda fu divisa in due province ecclesiastiche, con Armagh e Cashel come sedi arcivescovili. Furono inoltre istituite ventisei diocesi e le chiese furono affidate ai vescovi diocesani. Gilberto trascorse gli ultimi anni della sua vita nel consolidamento del nuovo ordine ecclesiastico in Irlanda. Morì nel 1143.

Il sole sorge alle ore 7,49 e tramonta alle ore 17,40

“L'avarizia non è un peccato che riguarda solo le persone che possiedono ingenti patrimoni, ma un vizio trasversale, che spesso non ha nulla a che vedere con il saldo del conto corrente. È una malattia del cuore, non del portafogli” (Papa Francesco)”.