Carolina Falcetta 09:44 (1 ora fa) a Carolina Storico Carnevale Ivrea 4 febbraio 2024, Penultima di Carnevale

Una giornata come sempre ricca di appuntamenti a partire dalle Fagiolate di primo mattino, la Riappacificazione degli abitanti dei Rioni di San Maurizio e del Borghetto e le Alzata degli Abbà.

Il programma della giornata di domani, domenica 4 febbraio, Penultima di Carnevale, vedrà la consueta distribuzione dei fagioli grassi a partire dalle 9 presso le fagiolate di Montenavale, Cuj dij Vigne, Torre Balfredo e Santi Pietro e Donato oltre al Mercatino degli aranceri in piazza Ottinetti.

In mattinata protagonisti assoluti i carri da getto. Schierati all’inquadramento a partire dalle ore 9,30 in corso Massimo d’Azeglio, i carri sfileranno dalle ore 10.00 nelle vie del centro e verranno presentati ufficialmente in piazza del Rondolino. 52 sono i carri iscritti per la Battaglia dello Storico Carnevale di questa edizione: 36 pariglie e 16 tiri a quattro e proprio domenica si mostreranno in tutto il loro splendore. In questa occasione saranno al lavoro i tre giudici professionisti Tatjana Falconi, Fiorenzo Erri e Lorenzo Gatti per fare le loro valutazioni. Al vaglio la qualità e la bellezza dei finimenti, la bellezza del cavallo e la capacità dei conducenti: elementi valutati dai giudici con un punteggio che concorre a decretare la classifica generale per la premiazione dei Carri da Getto. Al lavoro anche i tre giudici che valuteranno allestimento e design dei carri: Guido Giono, Roberto Necco e Galliano Gallo.

Alle 12 sul Ponte Vecchio si terrà la Riappacificazione degli abitanti dei Rioni di San Maurizio e del Borghetto. La tradizione racconta che nei tempi passati odi e rancori avessero diviso i due rioni, situati sulle sponde opposte della Dora, e che si fosse arrivati all’uso delle armi gli uni contro gli altri. Poi, come recita il Libro dei Verbali, “un giorno fu suggellata la pace, merito e vanto delle donne eporediesi che anteponendo la loro persuasione alle armi e la gentilezza alla forza, si posero fra i contendenti e riconciliarono gli animi”. Così, ancora oggi, il dignitario rappresentante il Console maggiore di San Maurizio e il rappresentante il Bano della Croazia (ossia il rione del Borghetto) si incontrano a metà del Ponte Vecchio e si abbracciano fraternamente. La riappacificazione si festeggia durante il banchetto ufficiale al termine del quale, data lettura del verbale, si forma il Corteo Storico per procedere alla seconda Alzata degli Abbà.

I piccoli protagonisti del pomeriggio saranno: Alice Rossi per San Grato; Giada Perotta per San Maurizio; Arianna Saccenti per Sant' Ulderico; Celeste Milanese per San Lorenzo; Tommaso Burzio per San Salvatore.

Domenica 4 febbraio Penultima domenica di Carnevale

ore 9.00

Fagiolate.

Distribuzione dei fagioli grassi presso le fagiolate di Montenavale, Cuj dij Vigne (via Lago San Michele), Torre Balfredo (via Prandina) e Santi Pietro e Donato (via San Pietro Martire).

ore 10.00

Mercatino degli aranceri in piazza Ottinetti.

ore 10.00

Parata dei carri da getto nelle vie del centro cittadino e presentazione in piazza del Rondolino.

ore 12.00

Riappacificazione degli abitanti dei Rioni di San Maurizio e del Borghetto sul Ponte Vecchio.

ore 12.30

Pranzo della Croazia in Borghetto.

ore 14.30

Alzata degli Abbà.

ore 14.30 Parrocchia di San Grato;

ore 15.00 Parrocchia di San Maurizio;

ore 15.30 Parrocchia di Sant’Ulderico;

ore 16.00 Parrocchia di San Lorenzo;

ore 16.30 Parrocchia di San Salvatore.

ore 17.30

Generala in piazza di Città.