Il Pd rioparte da Torino

L'obiettivo principale è organizzare un'azione congiunta per costruire un'alternativa robusta al centrodestra, in particolare in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno a giugno in Piemonte. Questa iniziativa, denominata "Prospettiva Nord Ovest," si concentrerà su temi chiave come sanità pubblica, infrastrutture e trasporti, sviluppo economico e transizione ecologica.

La collaborazione prevede uno scambio costante di informazioni, idee e priorità, mirando a presentare proposte di legge, mozioni e ordini del giorno condivisi. Già si è concretizzata con la presentazione di proposte di legge al Parlamento per vincolare il finanziamento annuale del sistema sanitario nazionale a una percentuale non inferiore al 7,5% del PIL.

Il confronto iniziato con il tema della sanità ha evidenziato la necessità di potenziare il settore per superare le attuali criticità. Iniziative come "La salute prima di tutto," "Prima è salute," e "Stop liste d'attesa" sono state avviate in Liguria, Lombardia e Piemonte per sensibilizzare sulla malgoverno della destra. Le nuove direzioni di intervento includono il potenziamento dell'organico con una specifica pianificazione delle assunzioni, tempi certi per esami e interventi, e investimenti mirati in strutture e prevenzione.

La Macro-regione del Nord-Ovest è riconosciuta come una realtà interdipendente, dove porti, reti ferroviarie e terminali intermodali giocano un ruolo cruciale per la competitività. Il completamento di progetti come la Torino-Lione, il Terzo Valico, la soluzione dei problemi del Tunnel del Monte Bianco, il Tunnel di Tenda, l'Alta Velocità Torino-Genova e il Retroporto di Alessandria è considerato essenziale per lo sviluppo infrastrutturale.

Affrontare la crisi economica richiede una politica industriale seria e l'ottimizzazione dei fondi europei. La lotta alle disuguaglianze deve essere parte integrante della strategia, con interventi sul consumo di suolo, riqualificazione energetica dell'edilizia pubblica e revisione del sistema di trasporto e mobilità.

La transizione ecologica è un obiettivo comune, con la necessità di ridurre le emissioni di CO2, puntare alla neutralità delle emissioni entro il 2050, tutelare la biodiversità e contrastare la povertà. Questo richiede un approccio inclusivo e strutturato, con interventi sul consumo di suolo, riqualificazione energetica dell'edilizia pubblica e potenziamento delle ferrovie regionali e del trasporto pubblico locale.