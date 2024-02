Alla Foire la Fagiolata della Solidarietà Avis

Il Direttivo della Comunale Avis di Aosta esprime grande soddisfazione riguardo all'esperienza della prima Veillà cittadina con la Fagiolata della solidarietà.

Il Presidente Avis Aosta, Daniele Scano, sottolinea con entusiasmo: "La pasta e fagioli della solidarietà è stata un successo straordinario. Ci ha colpito positivamente l'entusiasmo e la generosità dimostrati da numerosi passanti, inclusi soci aostani e avisini valdostani, ma anche da persone provenienti da fuori valle.

Per l'Avis Aosta, questa iniziativa è stata anche un'opportunità preziosa per sensibilizzare al dono, in particolare tra i giovani, i quali, numerosi, si sono avvicinati al nostro spazio e hanno gradito un piatto caldo accompagnato da vin brûlé.

"La riuscita è stata tale che stiamo seriamente considerando di riproporre l'evento anche per la prossima Veillà. Eventi come questi, caratterizzati da grande visibilità e atmosfera festosa, ci consentono di far conoscere la nostra associazione e di diffondere in modo tangibile il valore del volontariato".