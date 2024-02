Confagricoltura a sostegno degli agricoltori valdoatani

Confagricoltura annuncia un’Assemblea Straordinaria a Bruxelles, convocata per il 26 febbraio durante la quale verrà illustrata la visione dell’Associazione sul futuro dell’agricoltura e sulla nuova PAC.

Pac e Green Deal sono i motivi trainanti della protesta ma non solo, spiega DANNA Morena, Coordinatrice della Confagricoltura VDA “ l’aumento di tutte le materie prime, caro energia hanno messo in ginocchio le nostre aziende e senza un sostegno concreto che aiuti gli allevamenti a superare questa difficoltà c'è il rischio di veder decimato il nostro patrimonio zootecnico regionale, con gravissime ripercussioni su tutta la filiera”.- sottolinea il Presidente di Confagricoltura Torino, VISCA Tommaso “per quanto i nostri agricoltori siano resilienti e abituati a stringere i denti, ora non possono rimanere in silenzio – aggiunge lo stesso Visca “la politica ascolta spesso le nostre istanze ma non le fa proprie, oggi scendiamo in piazza da soli per portare avanti le nostre richieste perché siamo responsabili difronte ai nostri associati. Ne va anche della nostra credibilità, non si deve neanche trascurare il fatto che l’indifferenza delle istituzioni nei confronti di queste problematiche, in definitiva, ricade sui consumatori con l’aumento dei prezzi dei generi alimentari”.