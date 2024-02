Clamorosa sentenza del Tar Valle d'Aosta

Il contesto di questa vicenda - ricordata dall'Agenzia Ansa, risale all'anno scolastico 2022-2023, quando la giovane frequentò la classe prima. Al termine di quell'anno, il consiglio di classe aveva deliberato la sua non ammissione alla classe successiva, ma questa decisione venne sospesa durante l'autunno in attesa di un giudizio più approfondito da parte del Tribunale.

La diagnosi di DSA, datata 4 ottobre 2022, aveva portato all'elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) da parte dell'istituzione scolastica, formalizzato il 29 novembre dello stesso anno. Tuttavia, i giudici amministrativi hanno rilevato "sostanziali carenze e/o insufficienze" nel PDP e nella sua attuazione, soprattutto nella prima parte dell'anno scolastico. Questa lacuna non è stata adeguatamente considerata nella motivazione della decisione di non ammissione alla classe successiva, nonostante le evidenti sfide di recupero nel corso dell'anno.

Mentre l'aria autunnale avvolgeva la situazione, la stessa professionista dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (Usl), che aveva fornito la diagnosi nel lontano ottobre 2022, ha sollevato il velo su dettagli cruciali. Nel PDP predisposto dalla scuola, non sono sempre state rispettate le indicazioni necessarie. Ad esempio, mancava l'implementazione di misure decisive come la focalizzazione sulle nozioni importanti anziché su quelle secondarie, un aspetto che avrebbe potuto garantire all'alunna almeno la sufficienza nelle verifiche di una specifica materia.

La professionista ha anche sottolineato l'assenza di alcune misure fondamentali, come l'uso del computer con programma di videoscrittura e l'ascolto dei libri digitali per tutte le materie. La matematica non prevedeva verifiche orali a compensazione di quelle scritte, mentre per la lingua inglese la valutazione era basata esclusivamente su prove scritte anziché orali.

Il verdetto del Tar ha impresso una marcata impronta temporale nel processo, rivelando che solo il 22 novembre 2022 erano state elencate e programmate le misure necessarie per favorire l'apprendimento. La progressiva attuazione di tali misure è emersa dal verbale del consiglio di classe datato 12 gennaio 2023. A coronamento di questa storia, il 27 marzo ha visto segnali di miglioramento nelle capacità di apprendimento dell'alunna, nonostante le persistessero gravi carenze.

La Regione e il Ministero dell'Istruzione, come figure istituzionali, avevano preso parte al procedimento come parti costituite, rendendo la decisione ancora più significativa nell'ambito educativo e giuridico.