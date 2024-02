Attivazione dell’elisoccorso H24: ieri primo intervento a Breuil-Cervinia

La missione ha riguardato un soccorso sanitario a Breuil-Cervinia, dove una persona ha subito un trauma cranico. A dirigere l'operazione a bordo dell'elicottero c'erano i professionisti del 118 dell'Azienda Usl della Valle d’Aosta, affiancati dai competenti tecnici del soccorso alpino valdostano. Da sottolineare la collaborazione preziosa del personale della guardia di finanza di Cervinia sul luogo dell'incidente.

L'importante avvio di questa fase operativa è stato preceduto da una fase di sperimentazione durata tre mesi, durante la quale l'attività si svolgeva dalle ore del tramonto fino alle 20:00. Un periodo di adattamento che ha permesso di affinare i dettagli logistici e operativi per garantire un servizio notturno efficiente e sicuro.

La scorsa settimana ha segnato anche l'attivazione di tre nuove piazzole di atterraggio notturno, portando il totale a 50 siti idonei distribuiti in 38 comuni della Valle d’Aosta. Ulteriori convalidhe sono in programma nei prossimi giorni, rafforzando la rete di supporto e soccorso sul territorio.

Questo servizio pionieristico è il risultato di una sinergia tra i vari settori della Presidenza della Regione e della Sanità valdostana. In prima linea, il Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino Valdostano e il servizio 118 dell'Azienda Usl della Valle d’Aosta collaborano in modo sinergico, dimostrando un impegno congiunto per garantire un soccorso tempestivo ed efficace in qualsiasi momento del giorno e della notte.