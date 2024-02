un viaggio educativo alla scoperta della democrazia: la quinta B dellEinaudi visita il Consiglio Valle

Sotto la guida illuminante delle instancabili insegnanti Federica Basile e Cristina Chenal, gli entusiasti giovani studenti hanno varcato la soglia del Consiglio Valle per esplorare le sfumature della democrazia in azione. Lì, in quel luogo di deliberazioni e decisioni, hanno avuto l'opportunità di immergersi nella storia e comprendere il meccanismo intricato dell'Assemblea legislativa.

Attenti e desiderosi di apprendere, i piccoli esploratori hanno seguito con fervente interesse l'illustrazione dettagliata della storia e del funzionamento dell'Assemblea legislativa, afferrando le complesse dinamiche che caratterizzano il cuore pulsante della rappresentanza democratica.

La giornata ha toccato il culmine quando i giovani menti brillanti sono stati chiamati a partecipare attivamente in una simulazione coinvolgente dei lavori consiliari. Diventando temporanei Consiglieri regionali, hanno dato vita a un dibattito vibrante e appassionato sul progetto di legge "Aosta verde", dimostrando una sorprendente maturità nell'affrontare tematiche complesse e attuali.

L'iniziativa non solo ha offerto agli studenti un'opportunità unica di toccare con mano il funzionamento delle istituzioni, ma ha anche contribuito a plasmare cittadini consapevoli e partecipativi. In questo viaggio educativo, la quinta B della Scuola Primaria Einaudi ha dimostrato ancora una volta la sua dedizione all'apprendimento e la sua capacità di trasformare un'esperienza didattica in un momento indimenticabile di crescita personale e civica.