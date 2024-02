Saison Culturelle Spectacle 2023/2024, presenta lo spettacolo "Let's Twist Again!" dei Black Blues Brothers

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali propone, nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2023/2024, lo spettacolo Let's Twist Again! dei Black Blues Brothers, giovedì 8 febbraio 2024, alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta.

Questo gruppo di cinque acrobati kenioti di fama internazionale ha riscosso un successo planetario che ha coinvolto oltre 500.000 spettatori in tutto il mondo e ora torna con un nuovo show scintillante, un'esperienza che unisce musica, comicità e acrobazie mozzafiato.

Ambientato in una sala d'attesa di una stazione ferroviaria, lo spettacolo si sviluppa attorno all'attesa di cinque uomini, vestiti con eleganti trench alla Humphrey Bogart, che per ingannare il tempo si lasciano trasportare dalla musica di un juke-box d'epoca, dando vita a una serie di acrobazie straordinarie, utilizzando ogni elemento di scena. Così tavoli, sedie, dischi musicali, bandiere e passaggi a livello diventano il pretesto per creare meraviglia.

Let's Twist Again! offre un repertorio dinamico e divertente, con numeri di piramidi umane, salti mortali, esercizi con la corda, performance con il fuoco e molto altro. La colonna sonora è un viaggio nella musica statunitense di artisti leggendari come Elvis Presley, Aretha Franklin, Chubby Checker, Glenn Miller e Keith Emerson.

Scritto e diretto da Alexander Sunny, con coreografie di Electra Preisner e Ahara Bischoff e scenografie di Siegfried Preisner, Loredana Nones e Studiobazart, lo spettacolo è un trionfo di energia e talento. Il gruppo ha già conquistato un pubblico vasto e variegato, ottenendo riconoscimenti a livello internazionale, tra cui due premi speciali al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo.

I Black Blues Brothers hanno incantato spettatori illustri, tra cui Papa Francesco, il Principe Alberto di Monaco e la Famiglia Reale Inglese, dimostrando la loro capacità di coinvolgere e affascinare pubblici di ogni età e provenienza. La loro performance alla Royal Variety Performance, davanti a Re Carlo III, è stata particolarmente memorabile.

Lo spettacolo Let's Twist Again! è una produzione di Mosaico Errante, distribuita in esclusiva mondiale da Circo e dintorni. Il cast è composto da Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Mohamed Salim Mwakidudu e Peter Mnyamosi Obunde, con un team di professionisti che include le luci di Andrew Broom e la consulenza artistica di Alexandra Dalmas.

Le prevendite e il calendario completo degli spettacoli sono disponibili online sul nuovo sito della Saison Culturelle: saisonculturellevda.it.

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento MIX VERDE

Biglietti: Platea Intero € 20,00/Ridotto € 15,00 – Galleria Intero € 15,00/Ridotto € 10,00