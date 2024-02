Sottosopra – Il mondo a testa in giù, il XVIII concorso fotografico di Fondation Grand Paradis

La giuria, composta dal fotografo naturalista e guida della natura Enzo Massa Micon, dal fotografo professionista Paolo Rey, dal fotografo naturalista Giorgio Marcoaldi, dal giornalista Davide Jaccod dal Presidente di Fondation Grand Paradis Corrado Jordan e dal Direttore di Fondation Grand Paradis Luisa Vuillermoz, selezionerà le migliori immagini in concorso, valutandone anche il titolo e le relative didascalie e premiando creatività, qualità fotografica, efficacia della comunicazione e originalità interpretativa.

Le immagini selezionate saranno protagoniste di una mostra fotografica online, del materiale di comunicazione relativo al Gran Paradiso Film Festival e potranno essere utilizzate nei siti gestiti da Fondation Grand Paradis.

Il primo classificato si aggiudicherà un soggiorno di una settimana per due persone presso l’ostello La Mine del Villaggio Minatori di Cogne, il libro fotografico “Il Re – Lo stambecco del Parco Nazionale Gran Paradiso” di Giorgio Marcoaldi, 1 borsone da viaggio e 1 thermos. Il secondo classificato riceverà il cofanetto “In Paradiso” con due pubblicazioni a cura di Giorgio Marcoaldi e Tonino Mosconi, un kit da montagna composto da zaino tecnico da 23 lt e borraccia, una T-shirt del Gran Paradiso Film Festival e pubblicazione editoriale Montura. Per il terzo classificato, in palio il libro fotografico “Il Re – Lo stambecco del Parco Nazionale Gran Paradiso” di Giorgio Marcoaldi, una T-shirt del Gran Paradiso Film Festival e una pubblicazione editoriale Montura.

La premiazione dei vincitori avrà luogo a Cogne la sera del 27 luglio, a Cogne, nell’ambito della Cerimonia di premiazione del 27° Gran Paradiso Film Festival. Nell’ambito dell’evento saranno consegnati i premi, proiettate le immagini selezionate e presentati i fotografi vincitori.



La partecipazione al concorso è gratuita. Per aderire è necessario compilare la scheda di iscrizione online disponibile sul sito www.grand-paradis.it e inviare il materiale fotografico in alta risoluzione all’indirizzo email concorso@grand-paradis.it entro il 30 aprile 2024.



Il regolamento completo è consultabile sui siti www.grand-paradis.it e www.gpff.it