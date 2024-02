"Parcours éducatif et de sensibilisation", ecco il progetto Respiration Jeunesse

I “Parcours éducatif et de sensibilisation” rappresentano un percorso pilota per i giovani, incentrato sulla conoscenza della montagna, sui suoi cambiamenti dovuti agli effetti del riscaldamento globale, sulla conoscenza e sull'avvicinamento alle professioni della montagna.

Questo percorso è supportato da Esperti e da Professionisti della montagna (Guide alpine, Operatori del Soccorso alpino, Guide escursionistiche e naturalistiche), per condividere con i giovani la conoscenza scientifica, attraverso un approccio pratico sulla montagna e sulle sue regole per la sua frequentazione in sicurezza.

Operativamente si tratta di percorsi didattici e di sensibilizzazione con scambi tra giovani della Savoia e della Valle d'Aosta, così strutturati: sei soggiorni della durata di 2,5 giornate ciascuno, presso i centri di accoglienza Chalet Lionel Terray, Courchevel e Chalet de Montvauthier.

Ogni soggiorno vede la presenza di 25 studenti delle Scuole secondarie di I° grado valdostane, con altrettanti francesi, per un totale di 300 studenti coinvolti. Le attività prevedono:

• sessioni indoor (acclimatation), con l’impiego dei prodotti multimediali quali WebApp su supporti a parete/tablet e l’utilizzo di Avalanche VR, prodotto incentrato sull’addestramento all’autosoccorso in valanga sviluppato nell’ambito del progetto Alcotra PITEM RISK;

• sessioni pratiche outdoor (Respiration), con attività condotte all’aria aperta che spaziano sulle seguenti tematiche: lettura del paesaggio/territorio, nivologia, autosoccorso in valanga, glaciologia ed ecologia alpina. I ragazzi vengono accompagnati e guidati in queste sessioni anche da Guide alpine del Soccorso Alpino Valdostano, allo scopo di mettere a fattor comune tali competenze in ambito transfrontaliero.

L’attività, per Fondazione Montagna sicura, ha comportato anche la realizzazione di Moduli Formativi Multimediali, attraverso la creazione di una WebApp con contenuti formativi tecnici tradotti in un linguaggio adatto ai giovani, sulle seguenti tematiche: lettura del paesaggio, flora e fauna, geologia, glaciologia, nivologia, impatto dei cambiamenti climatici, professioni della montagna, buone pratiche per la frequentazione della montagna.



Il progetto Respiration Jeunesse è capofilato dal Conseil Départemental de Savoie, al quale la Fondazione Montagna sicura partecipa in qualità di partner con la Regione Autonoma Valle d’Aosta (Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovraintendenza agli Studi), la Fédération Des Œuvres Laïques de Haute-Savoie e la Fédération Des Œuvres Laïques de Savoie.