4 febbraio 2024: LILT sostiene la Giornata mondiale contro il cancro: una giornata internazionale di sensibilizzazione

LILT aderisce e sostiene la Giornata Internazionale contro il cancro, un’iniziativa promossa dall’Unione per il Controllo Internazionale del Cancro (UICC) e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che si celebra ogni anno il 4 febbraio. Questa giornata ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di combattere questa malattia, che è una delle principali cause di morte nel mondo, con circa 10 milioni di decessi, più dell'HIV/AIDS, della malaria e della tubercolosi messi insieme. Entro il 2030, gli esperti prevedono che i decessi per cancro saliranno a 13 milioni, SE NON AGIAMO.

Il tema della Giornata Internazionale contro il cancro del 2024 è “Close the Care Gap – Everyone deserves access to cancer care”, che significa “Chiudere il divario nell’assistenza – Tutti meritano l’accesso alle cure oncologiche”. Lo slogan vuole evidenziare le disuguaglianze e le ingiustizie che esistono nel mondo in materia di prevenzione, diagnosi e trattamento del cancro, a seconda di fattori come il reddito, l’istruzione, la posizione geografica e la discriminazione basata sull’etnia, la razza, il genere, l’orientamento sessuale, l’età, la disabilità e lo stile di vita.

La LILT si impegna a ridurre il divario nell’assistenza, offrendo ai cittadini prestazioni di visite ed esami di diagnosi precoce oncologica. Promuove, inoltre, strategie di prevenzione oncologica, come i programmi per la disassuefazione dal fumo, la vaccinazione contro il papillomavirus e l’epatite B, la protezione dal sole e dalle radiazioni, e la promozione di uno stile di vita sano. La LILT sostiene la ricerca e l’innovazione nel campo dell’oncologia, collaborando con enti e istituzioni nazionali e internazionali.

Salvatore Luberto Presidente Lilt VdA

La LILT, anche in Valle d’Aosta, invita tutti i cittadini a partecipare alla Giornata Internazionale contro il cancro, informandosi e informando gli altri sui fattori di rischio, sui sintomi, sulle modalità di prevenzione e di diagnosi precoce del cancro, utilizzando fonti affidabili e scientifiche. Chiede a tutti di sostenere le organizzazioni e le associazioni che si occupano di assistere i pazienti oncologici e le loro famiglie, di diffondere la cultura della salute e della solidarietà, e di coinvolgere le istituzioni e i decisori politici, chiedendo loro di garantire l’accesso universale e gratuito alle cure oncologiche, di investire in infrastrutture e personale sanitario qualificato, di adottare misure legislative e fiscali per contrastare le industrie nocive e incentivare le pratiche salutari.

La Giornata Internazionale contro il cancro è un’occasione per ricordare che il cancro non è una condanna, ma una sfida che possiamo vincere insieme, con la consapevolezza, la responsabilità e la collaborazione di tutti."