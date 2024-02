Il Consiglio si riunisce dal 7 al 9 febbraio 2024

L'Aula procederà alla designazione di due componenti supplenti in seno al Comitato misto paritetico per le servitù militari e alla sostituzione di un rappresentante della Regione nel Comitato scientifico della Fondazione centro internazionale su diritto, società ed economia.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state iscritte trentatré interrogazioni di cui 16 rinviate dal Consiglio del 24 e 25 gennaio.

Cinque interrogazioni sono del gruppo Forza Italia: bando per il sostegno alle locazioni scaduto il 29 dicembre 2023; modifiche alla legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica (n. 3/2013); recupero dell'ex hotel Source di Saint-Vincent con destinazione sanitaria; realizzazione della comunità residenziale per soggetti adulti con autismo "La cascina del Castello"; impossibilità di effettuare gratuitamente l'analisi del Dna fetale su sangue materno.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha presentato sette interrogazioni: cause della chiusura al pubblico dei castelli regionali nel periodo invernale; segnalazioni di disservizi del trasporto pubblico locale; problemi di funzionamento dell'impianto di riscaldamento all'Isiltep di Verrès; valutazioni delle modifiche alla legge regionale n. 22/2010 riguardanti lele modalità di assunzione delle figure professionali di categoria B1; segnalazioni di problematiche e malfunzionamenti in alcuni fabbricati di edilizia residenziale pubblica; verifiche sulle criticità di gestione della Residenza sanitaria assistenziale di Variney segnalate dall'associazione Cittadinanzattiva; motivi dell'impossibilità di prenotazione di visite neurologiche all'Ausl.

Quattro sono invece le interrogazioni del gruppo Misto: esistenza della figura dell'infermiere di famiglia; partecipazione della Regione alla Fiera del cicloturismo di Bologna; avvio della contrattazione integrativa aziendale per il personale sanitario; partecipazione della Regione all'organizzazione del Marché Vert Noël 2023.

Il gruppo Progetto Civico Progressista ha proposto dieci interrogazioni: progetto della stazione di arrivo dell'impianto di punta Indren nel comprensorio del Monterosa; ripercussioni della crisi del gruppo Stellantis sullo stabilimento Mcv di Verrès e su altri fornitori dell'indotto; normativa regionale sulla pratica degli abbruciamenti dei residui vegetali; mancata attivazione della sorveglianza Respivirnet e della trasmissione dei dati all'Istituto superiore di sanità; informazioni sui medici di medicina generale e di continuità assistenziale; notizie sulla nota della società Ativa sull'interruzione del collegamento autostradale da Torino; sostituzione di un componente dimissionario di parte regionale nella Commissione paritetica; considerazioni sul comunicato stampa dell'associazione Augusta di Isssime sul progetto Dahu; presenza di un medico anestesista rianimatore nella struttura sanitaria di Donnas; realizzazione del progetto "Lo sci per tutte le abilità" e delle attività di promozione, informazione e formazione.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain ha depositato sette interrogazioni: procedura di concordato preventivo della società Fornovallée; attività promosse per una diversa riqualificazione delle aree Chalamy e Pompiod; solutions pour la qualité de l'air près de la gare d'Aoste; modalità di gestione dei dealer da parte della Casa da gioco di Saint-Vincent; aggiornamento della sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" del sito istituzionale di Cva; initiatives des trois institutions valdôtaines participant au projet Dahu sur le changement climatique dans l'histoire; cause della riduzione del numero di stambecchi.

Delle quarantacinque interpellanze iscritte, ventisette sono rinviate dalla scorsa adunanza.

Sette interpellanze sono del gruppo Forza Italia: installazione delle nuove emettitrici di biglietti a bordo degli autobus per il trasporto pubblico locale; individuazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati agli interventi di ristrutturazione interna; estensione dell'indennità sanitaria temporanea agli operatori socio-sanitari e al comparto amministrativo e tecnico; interventi per garantire un efficiente servizio al Pronto soccorso ortopedico; problematiche di natura urbanistica emerse dall'introduzione del Codice identificativo regionale per le locazioni brevi; verifica dell'effettiva indisponibilità di Fontina dop sul mercato; interlocuzioni con il Comune di Aosta per la rimozione del vincolo sull'immobile "Vecchia Centrale del latte".

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà tredici interpellanze: criticità della pubblica amministrazione regionale nel reperire professionalità adeguate; modifica dei criteri adottati per la selezione dei progetti per la soluzione ai problemi che impattano sulle nuove generazioni; nouveaux projets de collaboration entre le Département de la Haute-Savoie et la Région; lavoro delle squadre di prevenzione per la tutela della specie lupo; conferma delle scelte per l'utilizzo della zona ex Tecdis di Châtillon; quantificazione dei potenziali danni economici al sistema produttivo valdostano a seguito dell'interruzione del servizio ferroviario; misure di prevenzione negli impianti di risalita dei comprensori sciistici; incongruenze nelle informazioni fornite sul ricovero di un paziente al Pronto soccorso dell'ospedale Parini; estensione dell'applicazione dell'Isee socio-sanitario per il calcolo delle rette delle strutture socio-sanitarie e semi-residenziali per anziani; verifica sull'interpretazione dell'Università della Valle d'Aosta in merito alla normativa dei contratti per l'attività di insegnamento ex legge Gelmini; migliore gestione del comprensorio del Weissmatten di concerto con la società Monterosa; verifica dell'attendibilità dei dati forniti dall'Ausl sulle violenze sulle donne; modifica delle fasce Isee per l'accesso ai voucher per la frequentazione di collegi, convitti e servizi doposcuola.

Con due interpellanze il gruppo Misto chiede di informazioni sul mercato del turismo ciclabile in Valle e sulle problematiche per la concessione di contributi per l'organizzazione del Giro ciclistico della Valle d'Aosta/Mont-Blanc.

Il gruppo Progetto Civico Progressista discuterà undici interpellanze: azioni per affrontare il problema dei lavoratori transfrontalieri; disciplina della pesatura, dei criteri e delle modalità di attribuzione degli incarichi di particolare responsabilità; dichiarazioni di un docente valdostano pubblicate sui social; azioni nei confronti di Rete ferroviaria italiana per l'allargamento del sottopasso ferroviario di Aosta; soluzioni alle criticità inerenti la struttura che ospita le attività di fisioterapia riabilitativa; interlocuzioni con il Comune di Pont-Saint-Martin e l'Unité Mont-Rose sulla collocazione della scuola secondaria di primo grado di Pont-Saint-Martin; provvedimenti per la messa al bando totale dell'utilizzo del piombo nell'attività venatoria; revisione degli indirizzi per l'utilizzo dell'idrogeno nel settore industriale piuttosto che nel trasporto pubblico locale; rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della discarica di Pompiod; informazioni sul personale della struttura residenziale di Variney e sull'istituzione di una commissione per la valutazione dei casi di decesso; intenzione di riferire in Commissione sull'ultima revisione progettuale, fase 3, dell'ospedale Parini.

Sono dodici le interpellanze del gruppo Rassemblement Valdôtain: regime Imu applicato dai Comuni ai fabbricati dei cittadini non residenti e iscritti all'Aire; modifiche statali sui limiti d'inquinamento elettromagnetico; praticabilité véhiculaire de la "Route des Salasses" dans le hameau de Arpuilles; accordi tra Azienda Usl e strutture ospedaliere e sanitarie al di fuori della regione; ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale Parini di Aosta; programmazione di eventi, attività e campagne promozionali per la prossima stagione estiva e invernale; motivi del ricorso alla Corte costituzionale sulla disposizione sul riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei Comuni; completa digitalizzazione degli atti della pubblica amministrazione regionale; coerenza della nuova telecabina Pila-Couis con i principi di eco-sostenibilità e con gli impegni dell'Agenda 2030; affidamento della gestione di alcune Case di comunità a imprese cooperative o soggetti privati; riduzione delle tempistiche di attesa delle visite geriatriche; contrasto dell'abusivismo nelle discipline outdoor e tutela dei professionisti della montagna.

Il Consiglio discuterà anche nove mozioni, di cui tre rinviate dallo scorso Consiglio.

Una mozione è a firma congiunta dei gruppi Lega Vallée d'Aoste e Forza Italia e chiede la messa a disposizione del Consiglio Valle dei progetti relativi all'ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale Parini.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha presentato tre mozioni: estensione della convenzione per la riduzione del pedaggio autostradale alle categorie di veicoli di classe B; installazione dei metal detector presso gli uffici della Motorizzazione; organizzazione di iniziative in occasione della Giornata per il Ricordo dei Martiri delle Foibe.

Il gruppo Progetto Civico Progressista illustrerà due mozioni. La prima chiede la redazione in tempi rapidi della legge regionale sulle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche a seguito dell'adozione della relativa norma di attuazione, mentre la seconda riguarda la progettazione delle Comunità di energia rinnovabile.

Tre sono invece le mozioni del gruppo Rassemblement Valdôtain: impegno del Governo a non sostenere iniziative per la promozione della non coltivazione dei terreni agricoli; costituzione di un tavolo permanente con i Ministeri competenti per dirimere ogni questione che possa comportare l'isolamento della Valle d'Aosta; allestimento di uno stand dell'Ente parco naturale del Mont Avic alle prossime edizioni della Fiera di Sant'Orso di Donnas.



