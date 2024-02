Di AC Wimmer, CNA Deutsch - Aci Stampa

Cosa penserebbe Tommaso d'Aquino dell'Intelligenza Artificiale (IA) - e cosa pensa un modello linguistico di grandi dimensioni di Tommaso d'Aquino? Secondo un teologo tedesco, il santo cattolico e dottore della Chiesa può contribuire alle discussioni contemporanee sui rischi dell'IA e sul suo ruolo nella società.

In un'intervista rilasciata a CNA Deutsch, l'agenzia di stampa in lingua tedesca del Gruppo ACI, Thomas Marschler, titolare della cattedra di Dogmatica presso l'Università di Augusta, ha dichiarato: "Naturalmente Tommaso non poteva prevedere come si sarebbe sviluppata la tecnologia mondiale negli 800 anni dalla sua nascita. Nessuno ai suoi tempi poteva immaginare che un giorno sarebbero state inventate macchine che avrebbero utilizzato la tecnologia informatica per risolvere i problemi in modo simile agli esseri umani intelligenti o addirittura superandoli".

Sebbene l'opera di San Tommaso non contenga ovviamente dichiarazioni dirette sull'IA - né sui viaggi spaziali o sulla fisica quantistica - l'opera dell'Aquinate getta una luce sui profondi aspetti filosofici ed etici dell'IA, ha detto il teologo tedesco.

"Per esempio, quando il fenomeno dell'intelligenza artificiale viene usato come un forte argomento a favore di una visione naturalistica degli esseri umani. In questo caso Tommaso può salvarci da conclusioni errate con le sue intuizioni sulla natura dell'anima spirituale e sulle sue capacità, sull'unicità della coscienza spirituale e del suo vettore personale". San Tommaso incoraggia anche i cattolici "a pensare se ciò che è tecnicamente fattibile è sempre ciò che dovremmo attuare nelle nostre azioni". Secondo Marschler " la più recente tecnologia non sempre ci aiuta a raggiungere il vero obiettivo della nostra vita e a diventare buoni e felici come persone che sono immagini di Dio nella loro anima spirituale".

Dopotutto, Tommaso d'Aquino è conosciuto come il "Dottore Angelico" per le sue virtù, in particolare per la sua purezza e il suo profondo lavoro intellettuale, e per i suoi ampi scritti teologici sugli angeli.