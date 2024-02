LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA: LIBERARNE UNA PER LIBERARNE MILIONI Frankenstein al governo

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rifiutato l'estradizione di don Franco Reverberi, il prete italo argentino accusato di tortura, sequestro e omicidio e lo ha fatto per motivi umanitari (sic!).

Allora sarà per motivi umanitari che il governo non fa nulla per Ilaria Salis. Per motivi umanitari verso Orban però.

**********

L’8 di gennaio a Tolosa si è inaugurata una mostra, che sarà itinerante, sulla censura e la libertà di satira organizzata dall’associazione Le Crayon nata nel 2015 dopo il massacro perpetrato a Charlie Hebdo.

253 autrici e autori di satira vi hanno partecipato, all’indirizzo qui sotto troverete tutta la mostra e anche molto altro.

https://lecrayon.net/au-bout-du-crayon-liberte-dexpression-et-censure-caricatures-et-dessins-de-presse-exposition-itinerante/