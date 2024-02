San Valentino nel segno di Klimt al Forte di Bard

Il Forte di Bard apre le sue porte a tutte le coppie di innamorati. In occasione della ricorrenza di San Valentino è in programma una serata romantica nel segno della cultura.

Appuntamento mercoledì 14 febbraio 2024, alle ore 19.30 nella cappella del Forte per la visita guidata alla mostra Gustav Klimt, le avventure di un capolavoro dedicata al quadro evento Ritratto di signora e la visita libera alla mostra Gian Paolo Barbieri. Oltre. La cena sarà servita alle ore 21.00 nelle sale della Polveriera.

Le proposte:

. Pacchetto 1

visita guidata alla mostra Gustav Klimt, le avventure di un capolavoro

visita libera alla mostra Gian Paolo Barbieri. Oltre

cena 4 portate vini e bevande inclusi

120 € a coppia

. Pacchetto 2

visita guidata alla mostra Gustav Klimt, le avventure di un capolavoro

visita alla mostra Gian Paolo Barbieri. Oltre

cena 4 portate vini e bevande inclusi

pernottamento in camera standard 250 € a coppia

Per informazioni e prenotazioni

Associazione Forte di Bard

T. + 39 0125 833811

eventi@fortedibard.it

Promozione speciale ingresso alle aree espositive

Nella giornata di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, speciale promozione per tutte le coppie affettive (sposi, conviventi, fidanzati): si entra in due e paga uno. L’offerta è valida per tutte le aree espositive del Forte.