Nuova legge Montagna. Cosa scrivere e su cosa puntare per i territori

Questa legge è affiancata da normative come la legge sui piccoli Comuni 158/2017, la 221/2015 sulla green economy e sulle green communities, e il Testo unico forestale del 2018.

Nonostante siano passati trent'anni, molti dei principi contenuti nella legge del 1994 sono ancora attuali, ma alcuni necessitano di un aggiornamento in linea con i cambiamenti dei tempi. In Parlamento, diverse proposte di legge sono in fase di discussione, coinvolgendo rappresentanti di vari partiti, compresi quelli non direttamente legati alle zone montane.

Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie sta lavorando a una nuova proposta legislativa, e diverse regioni stanno valutando la necessità di modernizzare i loro strumenti legislativi, investendo risorse economiche proprie e riorganizzando i sistemi istituzionali troppo frammentati.

Uncem, l'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani, - spiega Jean Barocco, concigliere nazionale Uncem - si impegna a sostenere appieno l'elaborazione di nuove leggi, collaborando con il Governo, le Regioni e altri attori interessati. È cruciale che una nuova legge, come la 97 del 1994 e la 1102 del 1971, nasca da un'ampia convergenza parlamentare e coinvolga tutti i partecipanti al dibattito. Inoltre, è fondamentale dotarla delle risorse economiche necessarie.

Uncem ha condotto un sondaggio pubblico da ottobre 2023 a gennaio 2024 per raccogliere opinioni sulla tempistica e sugli aspetti più cruciali da includere nel disegno di legge sulla montagna. La partecipazione di tutti coloro che desiderano contribuire al dibattito è auspicata per garantire un approccio inclusivo e rappresentativo.

