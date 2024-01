Allarme autostrada, Chambre e associazioni scuotono le coscienze sulle gravi implicazioni dei lavori

Il panorama imprenditoriale valdostano è attraversato da un'ombra di inquietudine, manifestata apertamente dalla Chambre di Commercio e dalle Associazioni di categoria, in risposta ai disagi scaturiti dai lavori in corso nel tratto piemontese della rete autostradale, precisamente tra l'interscambio A4-A26 di Santhià e lo svincolo di Albiano.

"Si tratta di una situazione molto seria", affermano con preoccupazione i vertici della Camera di Commercio e delle Associazioni, "che rende estremamente difficoltoso l'ingresso e l'uscita dalla Regione proprio in un periodo di grande afflusso turistico e che sta causando diversi problemi alle nostre realtà imprenditoriali".

La preoccupazione degli imprenditori non si limita alle code e ai rallentamenti registrati durante il passato fine settimana, situazione che potrebbe ripetersi anche in occasione della Fiera di Sant'Orso, ma si estende al divieto di circolazione per i mezzi pesanti, con conseguenze inevitabili per il settore produttivo e manifatturiero.

"In un momento di particolare fragilità per la nostra rete infrastrutturale", sottolineano Chambre e Associazioni, "è necessario cercare di porre in essere ogni azione volta a scongiurare il verificarsi di situazioni che potrebbero avere rilevanti conseguenze non solamente dal punto di vista economico, ma anche sociale. Si pensi ad esempio alla difficoltà di spostamento di eventuali mezzi di soccorso a servizio della popolazione".

L'appello è indirizzato a tutti gli attori coinvolti nella vicenda, con l'invito a un massimo senso di responsabilità.

"E' necessario che tutti gli interlocutori coinvolti mettano in campo ogni sforzo possibile per tentare di ridurre al massimo i disagi, con particolare attenzione ai fine settimana", concludono. "In questi casi il dialogo, la condivisione e la pianificazione sono requisiti essenziali per giungere a decisioni che devono mettere sempre al primo posto il benessere sociale ed economico dei cittadini e delle imprese del territorio".