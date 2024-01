Valle Virtuosa e l'esaurimento della discarica di Brissogne"

L'esaurimento anticipato della discarica di Brissogne è diventato di dominio pubblico, portando con sé un mix di reazioni e preoccupazioni. Non è un fulmine a ciel sereno; chi segue le vicende della gestione dei rifiuti in Valle d'Aosta conosceva già questa eventualità.

Dopo tre mesi di sperimentazione, la discarica ha raggiunto il suo limite, con il termine originariamente previsto per il 2035 spostato al 2031. Mentre l'opinione pubblica cerca risposte su cosa accadrà dopo questo epilogo, tra menzioni di un quinto lotto, la costruzione di una nuova discarica e addirittura la possibilità di un accordo con il Piemonte per conferire rifiuti indifferenziati all'inceneritore del Gerbido a Torino, l'associazione Valle Virtuosa si è distinta per una presa di posizione chiara e preventiva.

L'associazione, sin dall'indomani del Referendum del 2012 che ha visto il rifiuto della maggioranza dei valdostani ai trattamenti termici dei rifiuti, ha sollevato la necessità di adottare misure concrete. Tra queste, l'accorpamento dei SubAto in un unico ambito, l'implementazione della raccolta "porta a porta" su tutto il territorio, l'applicazione della tariffa puntuale, l'introduzione di incentivi per chi conferisce correttamente materiali di recupero alle isole ecologiche e l'implementazione della raccolta e trattamento dell'organico su tutto il territorio. Valle Virtuosa ha sempre puntato a sensibilizzare sulla creazione di Centri del riuso e della riparazione per oggetti dismessi.Dopo dodici anni di gestione e trattamento dei rifiuti "a freddo", l'associazione fa notare che la percentuale media di raccolta differenziata è ancorata al 65%, lontana dall'ambizioso obiettivo del 2012.

La qualità dei materiali differenziati è in declino a causa delle raccolte stradali persistenti in gran parte della regione, costringendo a smaltirli in discarica per evitare penali ai consorzi di filiera (CONAI). Solo Aosta, Sarre e i SubATO che praticano la raccolta "porta a porta" riescono a valorizzare in modo qualitativo i rifiuti.Valle Virtuosa ritiene che l'attuale stallo del sistema valdostano di gestione dei rifiuti non possa essere imputato alle associazioni ambientaliste, in particolare a loro che hanno ostacolato la costruzione del Pirogassificatore, né all'inciviltà dei cittadini.

Al contrario, sostiene che dipenda da inefficienze strumentali create e mantenute ad arte.Durante una riunione dell'Osservatorio Comunale dei Rifiuti del 12 gennaio 2024, è emerso un esempio emblematico: le plastiche dure conferite separatamente alle isole ecologiche, non essendo inserite nella filiera del riciclo da ENVAL, finiscono nella discarica di Brissogne, accelerandone l'esaurimento.

Foto repertorio

Valle Virtuosa sottolinea che ENVAL, vincitore dell'appalto per la gestione integrata dei rifiuti valdostani per 17 anni, deve rispettare le indicazioni contenute nel Piano Regionale dei Rifiuti 2022-2026. Questo piano afferma chiaramente che l'attività del centro di Brissogne deve puntare a massimizzare il risparmio di risorse minimizzando lo smaltimento in discarica, indipendentemente dalla natura degli imballaggi o dai contributi CONAI.

L'associazione sottolinea che le plastiche dure devono essere avviate al riciclo da ENVAL, anche se non beneficiano dei contributi CONAI. Insiste sul fatto che lo spazio in discarica è una risorsa preziosa che deve essere tutelata.

Se ENVAL non incrementa immediatamente l'attività di riciclo, sarà impossibile contenere gli smaltimenti entro il 10% dei rifiuti totali nel 2035. La presa di posizione di Valle Virtuosa mette in luce la necessità di azioni tempestive e mirate per affrontare la gestione dei rifiuti in Valle d'Aosta, evitando il ripetersi di situazioni di stallo e disfunzioni.