GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato approvato un protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Aosta per l’allestimento, con la collaborazione della Cogne Acciai speciali SpA, di un’esposizione nell’area dei portici dell’edificio di proprietà regionale denominato “Palazzo Cogne” ad Aosta. In particolare, si tratta di una mostra permanente che espone pannelli fotografici celebrativi della storia dell’acciaieria Cogne e della città di Aosta.

È stata poi approvata la costituzione del diritto di superficie e locazione ultranovennale a favore della CVA SpA del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato “Area ex tiro a volo” a Saint Vincent, per la durata di 30 anni, per la realizzazione, l’esercizio, la manutenzione e la gestione di un impianto fotovoltaico. Il complesso in questione è inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione autonoma Valle d’Aosta”.

È stata approvata l’applicazione, in via definitiva, delle pertinenze in materia di iscrizione alle classi prime di indirizzo musicale dell’Istruzione secondaria di primo grado e le linee guida dell’organizzazione didattica.

È stata approvato il programma dell’edizione 2024 del convegno internazionale “Rencontres de physique de la Vallée d’Aoste”. Come per le precedenti edizioni, l’evento si compone delle sessioni di lavoro da parte di congressisti qualificati, della conferenza aperta agli studenti valdostani delle scuole secondarie di secondo grado aventi Fisica quale materia di studio e di alcune attività didattiche sempre per studenti valdostani del ciclo delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Per quanto riguarda il patrimonio archeologico e il restauro dei beni monumentali, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di conservazione e restauro conservativo dell’Arco d’Augusto.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione della S.R. n. 47 di Cogne in corrispondenza del Castello di Aymavilles. I lavori si inseriscono nell’ambito degli interventi promossi dall’Amministrazione regionale per la valorizzazione e fruizione integrata del patrimonio storico e archeologico connessi all’apertura del castello. Il costo complessivo è di 1 milione e 70 mila euro.

Inoltre, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento strutturale del ponte posto sulla Dora Baltea lungo la S.R. n. 26 di Cerellaz, nel Comune di Avise, finanziati con i fondi statali nell’ambito del programma 2022-2029 di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza dei cambiamenti climatici della viabilità stradale. La spesa complessiva è di 3 milioni e 400 mila euro, di cui 2 milioni 700 mila euro di fondi statali.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sono stati approvati i criteri e le modalità, dal 1° febbraio 2024, per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico a favore degli studenti universitari residenti in Valle d’Aosta che frequentano sedi universitarie ubicate fuori dalla regione. L’atto consente di incrementare l’efficacia delle agevolazioni per effetto di una rimodulazione delle soglie Isee-Universitario, fino alla gratuità per chi rientra nella fascia Isee meno elevata.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Nell’ambito dello sviluppo dell’offerta, marketing e promozione turistica, è stata approvata la pianificazione delle iniziative pubblicitarie da attuare in Italia e all’estero nel 2024, a sostegno della comunicazione in Italia e all’estero, in particolare nei paesi in cui l’Assessorato promuove l’offerta turistica regionale con l’ausilio di agenzie di comunicazione (Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Germania, Regno Unito, Scandinavia). La spesa complessiva è di 2 milioni e 10 mila euro.