"Cancelleria Sospesa": Un atto di solidarietà che ispira la comunità a crescere insieme!

L'iniziativa, che ha luogo in collaborazione con la comunità locale, assume un'importanza notevole da un punto di vista sociale, culturale e istruttivo, delineando un esempio concreto di collaborazione e solidarietà.

"Cancelleria Sospesa" si propone di offrire un aiuto diretto alle famiglie in difficoltà economica, rappresentando un pilastro di supporto nella comunità. L'impegno attivo dell'Associazione Quartiere Cogne evidenzia la forza della solidarietà e della collaborazione, creando un ambiente sociale inclusivo dove l'aiuto reciproco è fondamentale per superare le sfide quotidiane.

La collaborazione con la cartolibreria Briviodue sottolinea il ruolo cruciale del settore privato nelle iniziative di beneficenza. Questa sinergia tra l'Associazione Quartiere Cogne e l'attività locale non solo fornisce supporto materiale, ma promuove una cultura di responsabilità sociale. Questo modello dimostra come la comunità e le imprese locali possano lavorare insieme per il bene collettivo, costruendo un tessuto sociale forte e resiliente.

"Cancelleria Sospesa" non è solo un gesto di generosità, ma un'opportunità formativa per i giovani coinvolti. I bambini imparano dall'esempio l'importanza della condivisione e della solidarietà, abbracciando valori come l'uguaglianza e la responsabilità sociale. Questa esperienza educa le nuove generazioni a diventare cittadini consapevoli e impegnati, contribuendo a costruire una società più equa e compassionevole.

Con una durata che si estende da gennaio a fine settembre, "Cancelleria Sospesa" si conferma come una pratica continuativa e di successo.