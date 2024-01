La Consulta pari opportunità sarà presente alla Foire de Saint Ours con due eventi

In occasione della Foire de Saint Ours 2024, la Consulta regionale per le pari opportunità propone due incontri che si terranno all'interno del padiglione in piazza Plouves ad Aosta.

Domenica 28 gennaio, dalle 18 alle 19, sarà affrontato il tema "Artigianato e new media: come cambiano le regole del mercato", con la proiezione di tre video-interviste a tre artigiani - Sabina Marquet, Ylenia Danieli e Mauro Pallais - commentate dal giornalista Giacomo Sado, che modererà anche il dibattito su artigianato, vita privata e digitalizzazione, come l’internet ha cambiato il mondo degli artigiani. Interverranno le rappresentanti della Consulta pari opportunità, la Presidente Maria Elena Udali, la Vicepresidente Raffaella Roveyaz e la referente del gruppo linguaggio e cultura di genere Denise Noussan, il Corecom Valle d'Aosta e l'artigiana Giulia Grappein.

Martedì 30 gennaio, dalle 10.30 alle 11.30, si parlerà di "Violenza sulle donne: informazione reale e disinformazione virtuale" sempre con lo stesso format: apriranno l'incontro le video-interviste realizzate a Marina Torchio, Sebastiano Yon e ⁠Ornella Cretaz; quindi il dibattito moderato da Giacomo Sado, cui parteciperanno le rappresentanti della Consulta, la Presidente Maria Elena Udali, la responsabile gruppo violenza Giacinta Prisant, la Consultrice Miguelina Baldera oltre che gli artisti Sebastiano Yon (che presenterà un'opera sul tema) e Marina Torchio.