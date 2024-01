Galleria Côte de Sorreley: sicurezza stradale e funzionalità in bilico

Il Consigliere Luca Distort ha recentemente sollevato una questione di notevole importanza riguardo alla Galleria Côte de Sorreley, sottolineando la chiusura prolungata della seconda corsia di salita e i conseguenti impatti sulla funzionalità del flusso veicolare. Distort ha dichiarato: "Da parecchio tempo la seconda corsia di salita è chiusa al traffico con evidente limitazione della funzionalità del flusso veicolare. Non risultano poi visibili lavori in atto che diano motivazione dell'istituzione di una corsia unica: vorremmo quindi conoscere le cause che hanno determinato questa chiusura e quando sia prevista la riapertura della seconda corsia."

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha fornito una risposta dettagliata, spiegando che la chiusura è parte di un processo di adeguamento infrastrutturale e impiantistico ai requisiti minimi di sicurezza. Testolin ha dichiarato: "Il progetto delle due gallerie è stato trasmesso a giugno 2023 al concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’approvazione. Ottenuta l’approvazione, si potranno avviare i lavori di adeguamento delle gallerie Côte de Sorreley e Signayes entro la primavera del 2024 con ultimazione dei lavori prevista entro il 2025."

Per garantire la sicurezza durante questo periodo, sono state implementate misure temporanee. Testolin ha precisato: "Le misure di sicurezza temporanee stabilite dalla norma prevedono, tra l’altro, l’interdizione al transito dei mezzi in regime Adr (trasporto merci pericolose) e la chiusura, in direzione Quart/Variney, della seconda corsia di marcia, con la conseguente imposizione del divieto di sorpasso a tutti i veicoli."

Il Consigliere Distort (nella foto) ha replicato sottolineando il suo disappunto e l'incomprensione riguardo alle restrizioni sulla corsia di sorpasso. Ha dichiarato: "Continuo a rimanere interdetto nel prendere atto che l'infrastruttura, costata diversi milioni di euro di soldi pubblici, funzioni a metà perché si deve operare una revisione strutturale e impiantistica."

Distort ha sottolineato l'importanza della Galleria Côte de Sorreley come via di raccordo cruciale per decongestionare il traffico, migliorare la qualità dell'aria e ridurre i consumi energetici. Il dibattito rimane aperto, con la sicurezza strutturale che si scontra con la necessità di mantenere la funzionalità e l'efficienza di un'importante infrastruttura pubblica.