Laura Plati eletta Presidente Card VdA

Durante questi anni, CARD VdA ha svolto un ruolo cruciale nel portare in Valle l'importante contributo di una società scientifica territoriale, distinguendosi come una delle prime in Italia a riunire professionisti sanitari sotto la guida di un Presidente delle Professioni Sanitarie, Federica Duo' stessa.

L'impegno della Presidente uscente è stato chiaro nel dichiarare che in questi 10 anni CARD VdA ha fornito un valore aggiunto alla regione, diventando un punto di riferimento per tutti i professionisti impegnati quotidianamente nella cura dei pazienti sul territorio.

Le numerose iniziative formative organizzate da CARD VdA, con particolare attenzione alle tematiche di assistenza territoriale, hanno contribuito a consolidare il ruolo di questa associazione. Un esempio recente è l'evento del 28 novembre scorso, realizzato in collaborazione con FIMMG, che ha affrontato l'attualissimo tema dell'applicazione del DM 77/22.

Durante l'assemblea annuale degli iscritti, il direttivo uscente ha sostenuto la nascita di un nuovo gruppo, e con grande entusiasmo sono state proposte e accettate le nuove cariche. Laura Plati è stata eletta come nuova Presidente, affiancata da Francesca Faelli come vicepresidente. Il consiglio direttivo vedrà la partecipazione di Katia Menin, Monica Cognari e Maria Chiara Cognasso.

Federica Duo', nella sua veste di prima Presidente infermiere di CARD, ha espresso la fiducia nella continuità offerta dalla nuova Presidente, Laura Plati, che rappresenta le Professioni Sanitarie. La Presidente uscente ha ringraziato il direttivo che l'ha preceduta e tutti coloro che hanno collaborato con CARD VdA negli anni.

Il nuovo Consiglio Direttivo, che guiderà l'associazione per il prossimo triennio, si propone l'organizzazione del Congresso Nazionale a Genova, previsto per il mese di ottobre. Laura Plati, alla guida del nuovo direttivo, ha espresso gratitudine per i risultati raggiunti fino a oggi e si è impegnata a continuare con lo stesso entusiasmo l'attività di CARD per la Valle d'Aosta, con il supporto di chi l'ha preceduta.

