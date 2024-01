Incendio ad Aymavilles: In corso le istruttorie per i risarcimenti danni, il Presidente Testolin rassicura sulle tempistiche

La vicenda dell'incendio che ha colpito Aymavilles rimane al centro dell'attenzione, con il Consiglio Valle. Il Presidente Renzo Testolin ha voluto tranquillizzare i proprietari delle case danneggiate, sottolineando che l'inchiesta in corso sull'incidente non avrà alcun impatto sulle richieste di risarcimento.

I decreti di stato di calamità emessi il 21 luglio 2023 e la successiva cessazione il 10 agosto hanno sancito importanti fasi temporali per la presentazione delle richieste di contributi da parte dei danneggiati. Testolin ha evidenziato l'importanza di questi tempi, sottolineando che i 90 giorni successivi alla cessazione rappresentano il periodo entro cui è possibile presentare le richieste di risarcimento. Tale tempistica ha permesso ai proprietari di presentare domande complete di perizia fino all'8 novembre 2023.

Attualmente, sono state presentate un totale di nove domande di risarcimento, alcune delle quali risultano particolarmente articolate, coinvolgendo fabbricati, alcuni dei quali abitati al momento dell'incendio. Gli uffici stanno ora conducendo l'istruttoria di queste richieste, processo che dovrà concludersi entro il 6 maggio 2024.

Il Presidente Testolin ha affrontato anche l'aspetto investigativo, sottolineando che al momento non è possibile fornire risposte sulle cause dell'incendio e sulle eventuali responsabilità. Ha enfatizzato che le indagini sono in corso e solo gli sviluppi futuri potranno fornire risposte in merito. Testolin ha sottolineato la necessità di evitare interpretazioni politiche della situazione e ha riaffermato l'impegno delle autorità nel fornire chiarezza attraverso le indagini in corso, rassicurando la comunità sulla determinazione nel giungere a conclusioni esaustive.