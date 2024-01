Impresa gelida di coraggio: Fausto Firreri nuota per 30 metri sotto il ghiaccio

Nelle gelide acque del lago di Lod, a Chamois, in Valle d'Aosta, Fausto Firreri, atleta diversamente abile di Campobello di Mazara, ha compiuto un'impresa straordinaria, nuotando per ben 30 metri sotto il ghiaccio. Questo eccezionale record mondiale paraolimpico d'apnea lineare estrema sotto i ghiacci è stato raggiunto in meno di un minuto, dando vita a un'impresa che ha catturato l'attenzione di tutti.

Firreri si è preparato mentalmente per circa un'ora in una stanza appositamente riscaldata della stazione della funivia a Chamois. Successivamente, a bordo di una sedia job, ha raggiunto il foro di start nel lago di Lod. Nonostante la visibilità limitata, che gli ha impedito di raggiungere l'obiettivo prefissato di 40 metri, l'atleta si è dimostrato soddisfatto del risultato, considerando le sfide uniche presentate da un ambiente lacustre ghiacciato, una novità per lui abituato al mare.

Fausto Firreri, 53 anni, è un istruttore di apnea per adulti e bambini da oltre 15 anni, con brevetto ottenuto attraverso l'Apnea Academy fondata dal pluricampione Umberto Pelizzari. Ex giocatore di pallamano fino al 1992, quando un incidente stradale gli causò l'amputazione della gamba sinistra, Firreri ha trasformato la sua vita diventando uno sportivo diversamente abile. Questa impresa nel lago di Lod si aggiunge a una serie di sfide sportive impegnative, inclusa la partecipazione alla Traversata dello Stretto di Messina per due anni consecutivi.

Ad accompagnare Firreri sott'acqua in questa incredibile avventura è stata Mattia Malara, detentrice di diversi record del mondo di apnea lineare sotto i ghiacci tra i normodotati.