Papa Francesco: "Il primo dovere di un vescovo è pregare"

Di Veronica Giacometti

Papa Francesco ha ricevuto in Udienza ieri mattina una Delegazione della Rete Mondiale di Preghiera per il Papa. Il Video del Papa è "un’iniziativa ufficiale di portata globale, in cui abbiamo l’obiettivo di diffondere le intenzioni di preghiera del Santo Padre, che ci affida ogni mese", si legge sul loro sito ufficiale. Oggi Papa Francesco li ha accolti in Vaticano e ha rivolto loro un breve saluto in spagnolo.

"Senza preghiera è solo affari. Ciò che dà senso all'apostolato è la preghiera. E sono sempre rimasto molto colpito da ciò che Pietro disse agli apostoli. Ha detto loro: «E a noi – cioè ai vescovi – resta dedicarci alla preghiera e annuncio della Parola", ricorda il Papa.

"Vale a dire, il primo dovere di un vescovo è pregare. Il primo dovere del cristiano è pregare, preghiera. Altrimenti corriamo il rischio di diventare un’istituzione puramente naturale, mondana, con un lavoro politico", ribadisce Francesco.

"Per questo vi ringrazio per ciò che fate per sostenere nella Chiesa", conclude così Papa Francesco.