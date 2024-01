Cerimonia di Consegna delle Medaglie d'Onore: Giornata della Memoria a Aosta

Nella foto con i familiari degli insigniti da sx: Presidente della Regione, Claudia Vernetti (figlia di Attilio Vernetti); Sylvie Viérin (nipote di Ilario Arturo Proment) e Paola Jon (nipote di Giovanni Jon), Elena Landi (Presidente sezione regionale Associazione nazionale ex Internati)

L'importante iniziativa ha vista la partecipazione di autorità regionali e rappresentanti della Federazione regionale dell'Associazione nazionale ex Internati. Il momento clou della serata è stata la commovente consegna delle medaglie d'onore ai familiari degli insigniti deceduti, cittadini italiani che hanno subito la deportazione e l'internamento nei lager nazisti durante il periodo cruciale dall'8 settembre 1943 alla liberazione nel 1945. Questi individui, civili e militari, sono stati destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, e l'onorificenza conferita segue le disposizioni della legge numero 296 del 27 dicembre 2006.

Tra coloro che saranno postumi onorati durante la cerimonia ricordiamo Giovanni Jon, nato a Settimo Vittone (Torino) il 13/03/1888; Ilario Arturo Proment, nato a Saint-Oyen il 29/04/1921; e Attilio Vernetti, nato a Villa Castelnuovo (Torino) il 22/12/1923.

L'atmosfera della cerimonia è stata arricchita da una proiezione di immagini, accompagnata dalla toccante canzone “Zoccoli nel Lager”, composta nel 1955 da Giovanni Vergnano e Ada Pasquet per gli ex internati e magistralmente interpretata dal Coro alpino Valpellice.

Successivamente, la Presidente della Sezione regionale dell’Associazione nazionale ex Internati, Elena Landi, e il Presidente della Regione Renzo Testolin hanno offerto i loro interventi. Dopo la solenne consegna delle medaglie d'onore, il Consigliere nazionale dell’Associazione nazionale ex Internati, Sergio Milani, ha offerto una lettura di alcuni brani tratti dai diari degli ex internati. Fra questi, sono stati citati estratti dal capitolo “È finita” e una poesia dal libro “Terra Levis” di Giuseppe Birardi, oltre a frammenti dal diario di prigionia del tenente Emilio Manenti, tenente medico della 41^ Compagnia del Battaglione Aosta.

Sergio Milani

Un evento commovente e carico di simbolismo che voleva rendere omaggio alla memoria di coloro che hanno sacrificato la propria libertà in nome della libertà di tutti.