Manes chiede un tavolo di confronto formale con l'UE per accelerare gli investimenti sugli impianti idroelettrici

La Camera dei Deputati ha recentemente approvato un Ordine del Giorno (ODG) di grande rilevanza, con il deputato Manes come primo firmatario, focalizzato sul futuro dell'energia rinnovabile in Italia, in particolare per quanto riguarda l'idroelettrico. Questa iniziativa riveste un'importanza strategica per garantire l'autonomia energetica del nostro paese.

L'ODG è stato promosso in seguito al rifiuto degli emendamenti proposti dalle minoranze linguistiche in Commissione Ambiente, di cui fa parte l'On. Manes, riguardanti le concessioni idroelettriche. Al contempo, sono stati ritirati gli emendamenti presentati da un segmento della maggioranza. L'ODG si propone ora di impegnare il Governo in un dialogo formale con l'Unione Europea per adeguare le procedure e le norme relative alle concessioni idroelettriche, in linea con gli obiettivi europei e la COP 28.

Con uno sguardo attento alle dinamiche geopolitiche e alle esigenze energetiche nazionali, l'ODG mira a rinnovare il settore idroelettrico italiano, affrontando la necessità di investimenti fondamentali per la transizione energetica. Si chiede un tavolo di confronto formale con l'UE per accelerare gli investimenti e avviare interventi cruciali sugli impianti idroelettrici.

Durante la discussione in aula, si è posta particolare attenzione alle aree vulnerabili e alle regioni colpite da eventi alluvionali, con l'obiettivo di integrare il sostegno a settori imprenditoriali, civili e agricoli. Manes ha sottolineato l'importanza di un approccio che valorizzi le differenze territoriali e garantisca una distribuzione equa degli investimenti per le energie rinnovabili.

L'ODG evidenzia che l'idroelettrico contribuisce circa al 40% della produzione rinnovabile nazionale e spinge per una procedura agevolata per la riassegnazione e il rinnovo delle concessioni.

L'obiettivo ambizioso è di mobilitare risorse stimate in 15 miliardi di euro per il revamping e il repowering degli impianti, al fine di ottimizzare le prestazioni e aumentare la produzione energetica, contribuendo così all'obiettivo di decarbonizzazione del Paese. Il deputato Manes ha sottolineato l'importanza di questo risultato, ottenuto grazie a un lavoro di squadra tra la Valle d'Aosta e Roma.