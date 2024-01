Incontro Celebrativo per l'Amelia Earhart Month organizzato dal Club Zonta Valle d'Aosta

In occasione dell'Amelia Earhart Month, dedicato a commemorare l'indimenticabile aviatrice Amelia Earhart, celebre per essere stata la prima donna a compiere la trasvolata solitaria dell'oceano Atlantico nel 1928, il Club Zonta Valle d'Aosta si prepara a organizzare un incontro straordinario. L'evento vedrà la partecipazione dello stimato scrittore Luca De Antonis, autore del romanzo "Donne con le ali", che ha ispirato il titolo dell'iniziativa.

Amelia Earhart, entrata a far parte del Club Zonta di New York nel 1930, è stata eletta a simbolo di coraggio e indipendenza da parte dello Zonta International. Essendo una pioniera del volo, la figura di Earhart continua a fungere da esempio e ispirazione per molte donne, spingendole ad intraprendere nuove strade e a far emergere le proprie potenzialità, affermando così i propri diritti.

L'Amelia Earhart Month, dedicato al ricordo di questa donna straordinaria e indipendente, offre l'opportunità di riflettere sul coraggio femminile. Durante questo mese, vengono assegnate specifiche borse di studio e premi per riconoscere l'impegno delle donne che si sono distinte nel settore aerospaziale.

L'incontro, realizzato in collaborazione con la Rete al femminile di Aosta, sarà condotto da Luca De Antonis, che presenterà un affascinante panorama sulla vita di Amelia Earhart e sulle avventure delle principali pioniere dell'aeronautica civile, dagli inizi del secolo scorso agli anni Trenta. La presentazione sarà accompagnata da esecuzioni musicali dal vivo e dalla proiezione di fotografie d'epoca. All'evento interverranno Laura Pia Lodi, presidentessa dello Zonta Club Aosta Valley, e Viviana Rosi delle Edizioni End.

Questo incontro promette di essere un'esperienza unica, un tributo alla determinazione e all'audacia di Amelia Earhart, nonché un'occasione per celebrare le conquiste delle donne nel campo dell'aviazione.