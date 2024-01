Gestire un soccorso, conoscere la montagna ed evitare rischi

I concetti fondamentali di sicurezza in montagna, la prudenza nell'affrontare rischi evitabili e la preparazione a intervenire in situazioni di emergenza sono i pilastri centrali trasmessi dall'Associazione Valdostana Maestri Sci e Soccorso Alpino Valdostano durante il modulo Eurosécurité dedicato agli aspiranti maestri di sci.

Nel suggestivo scenario della sede della Fondazione Montagna Sicura a Courmayeur, circa 25 giovani dello sci di fondo e 45 dello sci alpino hanno partecipato a una intensiva settimana di formazione. Le lezioni iniziali hanno coperto argomenti cruciali come la nivologia, offrendo agli aspiranti maestri gli strumenti per interpretare il bollettino valanghe e comprendere la struttura del manto nevoso. Successivamente, i partecipanti sono stati coinvolti in corsi sul campo, apprendendo le dinamiche della ricerca con l'ARTVA (Apparecchio di Ricerca di Vittime d'Avalanche) e le procedure di attivazione del soccorso, dall'emergenza alla chiamata alla centrale unica fino all'arrivo dell'elicottero SA1.

Il culmine del percorso formativo è stato segnato da esami teorici e pratici, attraverso i quali i giovani hanno ottenuto l'abilitazione a intervenire in caso di necessità. I maestri di sci, presenti in modo diffuso nei comprensori sciistici, assumono un ruolo fondamentale durante le situazioni di emergenza. La loro capacità di raggiungere rapidamente il luogo dell'evento e di contribuire in modo attivo, in collaborazione con gli uomini del soccorso, li rende elementi chiave durante la fase critica.

Sebbene il modulo Eurosécurité sia una normativa europea obbligatoria per lo sci alpino, in Valle d'Aosta da anni è esteso anche agli appassionati di sci di fondo. Gli aspiranti maestri, futuri professionisti che vivono la montagna in tutte le sue sfaccettature, ricevono dall'Associazione Valdostana Maestri Sci uno zaino contenente pala, ARTVA e sonda. Questo kit non solo garantisce escursioni in sicurezza ma li prepara a intervenire prontamente in caso di richiesta d'aiuto, confermando l'impegno costante per la sicurezza in montagna.