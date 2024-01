Aosta: “Nella mensa che vorrei” per valutare il servizio della refezione scolastica

E' attivo online il questionario "Nella mensa che vorrei", promosso dall'Amministrazione comunale allo scopo di esaminare in dettaglio il servizio di ristorazione scolastica e raccogliere le valutazioni delle famiglie dei minori usufruitori, con l'obiettivo di promuovere un coinvolgimento congiunto nella gestione della scuola comunale.

A un anno dall'ultimo appalto del servizio di ristorazione destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Aosta, gestito da Vivenda Spa in partnership con la cooperativa sociale Medihospes, l'Amministrazione comunale intende esplorare in modo approfondito il punto di vista delle famiglie. Ciò, anche alla luce degli aggiustamenti introdotti negli ultimi mesi, allo scopo di implementare costantemente la qualità del servizio della mensa scolastica, tenendo conto delle critiche ricevute.

L'assessore all'Istruzione, Samuele Tedesco, ha espresso la sua motivazione dietro questa iniziativa, dichiarando: «Abbiamo voluto avviare un sondaggio in quanto i tempi ci sembravano maturi per raccogliere valutazioni compiute e approfondite da parte delle famiglie in merito a un servizio che lo scorso anno era stato profondamente innovato con un innegabile corollario di problematiche legate alla messa a punto, non solo dell’offerta di pietanze, ma anche delle modalità gestionali da parte del soggetto aggiudicatario».

Il questionario, composto da circa cinquanta domande, alcune a risposta aperta e la maggior parte a risposta multipla, è stato inviato alle famiglie tramite comunicazione elettronica diretta dall'assessore all'Istruzione. L'obiettivo è ottenere indicazioni utili non solo per valutare il grado di soddisfazione dell'utenza, ma anche per predisporre eventuali cambiamenti in collaborazione con l'Azienda USL della Valle d’Aosta.

Il questionario, accessibile all'indirizzo http://glou.it/pJufEU, rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2024.