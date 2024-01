La sottolineatura filatelica della Fiera di Sant’Orso

Avevamo già raccontato lo scorso anno questa felice intuizione che da anni accompagna la bellissima manifestazione di artigianato valdostano.

L’evento filatelico

Anche quest’anno l’Assessorato Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro di Regione Autonoma Valle d’Aosta ha richiesto a Poste Italiane la realizzazione di un annullo filatelico, in formato tondo. Riproduce il logo della Fiera 2024 ed è completato dalla dicitura “1024^ Fiera di Sant’Orso – 1024eme Foire de Sant-Ours – 30.1.2024 – 11100 Aosta Ribitel”. Il servizio temporaneo sarà disponibile presso l’Ufficio Postale Aosta Ribitel – Via Arcidiacono René Ribitel 1 sia il 30 che il 31 gennaio dalle ore 8,30 alle ore 18,00 (stessa impronta, date diverse). Sarà poi disponibile per i successivi 60 giorni presso lo sportello filatelico di Aosta Ribitel, al termine dei quali verrà depositato presso il Museo della Comunicazione di Roma.

È stata inoltre realizzata una speciale cartolina postale che, come l’annullo, riproduce il logo ufficiale della manifestazione. Come suggerito dagli organizzatori (La Saint Ours - Artigianato valdostano di tradizione) “…l’immagine riportata anche nei manifesti, realizzata dallo Studio Macioce si propone di raccontare, attraverso un tratto netto ed essenziale, l’aspetto più caratteristico della Foire. La vivacità che si trova nelle opere esposte in Fiera diventa un manifesto, un tributo, che vuole esaltare il lavoro degli artigiani capaci di togliere tutto ciò che è superfluo e inanimato. Uno sguardo sulla Fiera da un nuovo punto di vista. Forse quello degli oggetti…”.

La tradizione prosegue sempre più radicata, sempre più coinvolgente, sempre più bella e partecipata e, ancora una volta, accompagnata da un messaggio postale da divulgare con tanto entusiasmo anche fuori dai confini della splendida Valle d’Aosta.