HISTOIRE DE PAPIER: "Cronache di Champdepraz; viaggio nei segreti del passato"

Un'atmosfera avvolta dalla storia, sarà possibile immergersi nella ricchezza dei documenti che testimoniano la gestione delle risorse del territorio, un affascinante racconto di come una popolazione intraprendente ha saputo affrontare le sfide della vita di montagna. Un particolare focus sarà riservato, dal prof. Jean Voulaz, all'epoca che abbraccia la metà del '700 fino ai primi decenni del '900.

Ma non si tratta solo di carte impolverate e pergamene dimenticate. Questi documenti, provenienti dall'Archivio Storico comunale, raccontano storie umane di resilienza e ingegno. Scopriremo come i coraggiosi emigrati a Parigi, nonostante la lontananza geografica, si siano dedicati con passione al miglioramento dell'istruzione dei giovani di Champdepraz. La nascita dell'associazione benefica Pro Schola sarà al centro di questa narrazione, un faro di speranza e progresso che ha illuminato il cammino della comunità.

I documenti ci sveleranno anche gli stratagemmi, le soluzioni curiose e sorprendenti messe in atto per superare le difficoltà quotidiane. Questo non è solo un tuffo nella storia, ma un viaggio nei dettagli della vita di tutti i giorni di Champdepraz, dove ogni sfida è stata affrontata con coraggio e creatività.

Si tratta di un affascinante incontro, dove le pagine ingiallite dell'Archivio Storico si animano per narrare una storia che appartiene a tutti noi, un tassello della memoria collettiva che definisce l'identità di Champdepraz. Siamo pronti a svelare il passato, perché solo comprendendolo possiamo plasmare il futuro.