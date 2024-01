Tensioni tra maggioranza e opposizione nel Consiglio regionale per elezione Corecom

Nel cuore delle dinamiche politiche valdostane, l'elezione del Corecom ha portato a un confronto acceso tra i Gruppi consiliari di opposizione Lega Vallée d'Aoste, Rassemblement Valdôtain, Progetto Civico Progressista, Forza Italia e Misto, ed il gruppo FP-PD in maggioranza con Uv e Alliance Valdôtaine - Vallée d'Aoste Unie.

L'evento ha evidenziato divisioni profonde e ha messo in luce la mancanza di coesione all'interno della maggioranza.

Da una parte, la maggioranza ha proposto quattro candidati tramite il Capogruppo dell'Union Valdôtaine, sottolineando di aver basato la scelta esclusivamente sui curricula.

Tuttavia, la bocciatura del candidato a Presidente ha sollevato dubbi sulla coerenza della decisione, poiché il curriculum precedentemente ritenuto fondamentale è stato inaspettatamente archiviato.

La variazione della terna dei Commissari, inizialmente considerata di miglior qualità, ha ulteriormente messo in dubbio la trasparenza del processo decisionale.

Dall'altra parte, il gruppo FP-PD ha condannato vigorosamente quanto accaduto durante la votazione della Presidenza del Corecom accusando i franchi tiratori di vigliaccheria.

I rappresentanti del gruppo hanno evidenziato analogie con un episodio simile verificatosi un anno fa, sottolineando il comportamento vigliacco di alcuni che hanno deliberatamente affossato il candidato prescelto.

Inoltre, hanno espresso disappunto per l'involontario coinvolgimento di professionisti di alta qualità estranei ai giochi politici in queste dinamiche divisive.

Per le forze di opposizione “la risposta della maggioranza alle critiche è stata un vergognoso silenzio, nonostante le pressanti richieste di chiarimenti avanzate dall'opposizione. Questo mutismo ha aggiunto tensione e incertezza a una situazione politica già precaria, rivelando ulteriori crepe nella stabilità della regione. In conclusione, l'elezione del Corecom ha rafforzato la percezione di una maggioranza divisa e di una opposizione critica, creando un quadro di instabilità che richiederà una riflessione approfondita per la ricerca di soluzioni”.

Eletti i nuovi componenti del Corecom VdA

Nella mattinata, con 18 voti a favore, è stata eletta, alla quarta votazione, l'avvocata Elena Boschini, quale nuovo Presidente. Sedici voti sono andati a Valeria Fadda, una scheda bianca. Elena Boschini succede a Pier Paolo Civelli, alla guida del Corecom dal 15 febbraio 2019.

Nel pomeriggio, componenti del Comitato sono stati eletti Cristiano Pivato, avvocato (23 voti), Laura Mangosio, avvocata (18 voti), Simonetta Padalino, giornalista pubblicista (18 voti), Alberto Jorioz, avvocato (14 voti).

Il Comitato regionale per le comunicazioni è stato istituito presso il Consiglio regionale della Valle d'Aosta con la legge regionale n. 26 del 4 settembre 2001, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni. Il Comitato - che resta in carica cinque anni - esercita inoltre funzioni delegate per conto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

Il dibattito in Aula

Nella mattinata, il Capogruppo dell'Union Valdôtaine, Aurelio Marguerettaz, aveva voluto precisare che «la proposta della maggioranza non è un'investitura: i candidati che si sono resi disponibili non hanno un endorsement politico e sono stati scelti a seguito di attenta valutazione dei curricula e non dell'appartenenza politica.» Aveva quindi proposto al ruolo di Presidente l'avvocata Valeria Fadda e come componenti Sabina Fazari, Emanuele Burzio e Cesarino Cerise.

Il Consigliere di RV Diego Lucianaz ha auspicato che «siano nominate persone con particolare sensibilità nei confronti delle minoranze linguistiche e con competenze specifiche in questa materia, visto che il Corecom, nella sua funzione di tutela delle minoranze linguistiche, lavora da tempo su questa tematica in sinergia con tutti gli altri Corecom ed è capofila del gruppo di lavoro, oltre ad essere stato recentemente nominato componente effettivo e permanente dell'organizzazione francofona internazionale delle Autorità di regolazione e garanzia nella comunicazione.»

Nella seduta pomeridiana il Capogruppo della Lega VdA, Andrea Manfrin, ha proposto a componente del Corecom l'avvocato Alberto Jorioz.

Dopo la votazione, il Consigliere Claudio Restano (GM) ha chiesto una sospensione per una riunione di minoranza. Al rientro ha chiesto «una spiegazione politica sul voto di oggi: questa mattina la maggioranza ha proposto un Presidente del Corecom, che non ha ottenuto i voti per la sua elezione, e dei nomi per i componenti che poi non sono stati eletti. Ci chiediamo: è in atto una crisi politica della maggioranza, una crisi della réunification oppure si sta solo celebrando il Carnevale? Non capiamo il messaggio politico che si vuole mandare alla comunità con questa votazione e quindi riteniamo doverosa una spiegazione da parte di questa maggioranza di governo.»

