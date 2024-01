Giornata internazionale della Memoria dell'Olocausto: "Hitler non ha vinto!"

la seduta solenne, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha dichiarato: “Oggi rendiamo omaggio alle vittime dell'Olocausto e ribadiamo il nostro incrollabile impegno contro l'antisemitismo, il razzismo e altre forme di odio”. Dopo aver sottolineato che il silenzio complice di molti ha reso possibili gli orrori nazisti, ha aggiunto: "Il Parlamento europeo non è un luogo di indifferenza — parliamo contro i negazionisti dell'Olocausto, contro la disinformazione e contro la violenza".

"Ascolteremo la tua storia. Porteremo le tue lezioni con noi. Noi ricorderemo", ha concluso, prima di dare la parola alla signora Shashar.

Durante il suo discorso, Irene Shashar ha descritto come è sopravvissuta agli orrori del nazismo a Varsavia come una "bambina nascosta dell'Olocausto", in fuga attraverso una fogna verso il lato ariano di Varsavia dove amici di sua madre li hanno aiutati. Vive ora in Israele. Ha detto: "Sono stata benedetta con l'opportunità di avere figli e nipoti. Ho fatto la cosa che Hitler ha cercato di prevenire così duramente. Hitler non ha vinto!”

Parlando della guerra in corso e degli attacchi terroristici del 7 ottobre, ha detto di aver lasciato il suo paese "in seguito a violenze, omicidi, stupri e terrore" e ha chiesto ai deputati al Parlamento europeo la loro solidarietà e il loro sostegno per far sì che gli ostaggi siano riuniti con le loro famiglie.

Dopo il 7 ottobre, "la rinascita dell'antisemitismo significa che l'odio del passato è ancora con noi", ha avvertito Shashar. "Gli ebrei ancora una volta non si sentono al sicuro in Europa. Dopo l'Olocausto, questo dovrebbe essere inaccettabile. ‘Mai più’ dovrebbe significare mai più.”

Riferendosi all'Europa, che ha saputo mettere da parte l’odio del passato e riunirsi, ha dichiarato che il suo sogno era che "i miei figli, tutti bambini, vivano in un Medio Oriente pacifico, libero dall'odio, specialmente verso di noi, gli ebrei. Nel mio sogno, gli ebrei trovano sicurezza ovunque scelgano di chiamare casa. E l'antisemitismo è finalmente una cosa del passato.”

Terminando il suo discorso, Shashar ha detto che mentre lei ha vinto contro Hitler, i suoi nipoti devono ancora lottare per la loro sopravvivenza. "Chiedo a voi, Parlamento d'Europa, di contribuire a realizzare il mio sogno. Insieme a voi possiamo porre fine all'antisemitismo e raggiungere una pace duratura."

Dopo il discorso di Shashar, i deputati hanno osservato un minuto di silenzio. La cerimonia si è conclusa con un'esibizione musicale di Sheva Tehoval, soprano, e Marcelo Nisinman, del "Kaddish" di Maurice Ravel.

Guarda la registrazione video della cerimonia qui.

Irene Shashar

Nata il 12 dicembre 1937 come Ruth Lewkowicz, Irene Shashar è una delle sopravvissute provenienti dal ghetto di Varsavia. Dopo che suo padre venne ucciso dai nazisti, fuggì dal ghetto con sua madre attraverso le fogne, dirigendosi verso un'altra parte di Varsavia, dove fu una "bambina nascosta" per il resto della guerra.

Lei e sua madre si trasferirono poi a Parigi. Dopo la morte della madre, si trasferì in Perù dove fu adottata da parenti. Dopo aver studiato negli Stati Uniti, si è trasferita in Israele all'età di 25 anni ed è diventata la più giovane di sempre a ricoprire una carica all'Università Ebraica. Oggi vive a Modiin, in Israele. Nel 2023 ha pubblicato la sua biografia "Ho vinto contro Hitler".