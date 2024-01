Il Carnevale Kinder porta il divertimento in tutta Italia

ROMA (ITALPRESS) - Il Carnevale rappresenta un'occasione di gioia tra genitori e figli e Kinder vuole accompagnare grandi e piccini nei festeggiamenti portando loro un Carnevale itinerante per l'Italia, dove potranno scoprire un gioco tipico della tradizione, reso ancora più dolce e divertente grazie alle bontà Kinder: la Pentolaccia.Giochi e dolci contribuiscono da sempre a creare l'atmosfera di festa caratteristica del carnevale e, con la Pentolaccia Kinder, i bambini potranno divertirsi, giocare in compagnia e gustare le specialità Kinder.Per celebrare al meglio questa ricorrenza, si offrirà al pubblico il massimo del divertimento grazie a uno speciale Carnevale Kinder itinerante che farà tappa in alcuni dei carnevali più noti e a misura di famiglie d'Italia: il Carnevale di Fano (Marche), il Carnevale di Acireale (Sicilia), il Carnevale di Putignano (Puglia), il Carnevale di Cento (Emilia Romagna e il Carnevale di Viareggio (Toscana).Dalle sfilate dei carri all'intrattenimento, tutto è pensato per garantire divertimento ai partecipanti di ogni età e per creare dei simpatici ricordi per grandi e piccini. All'interno del corner Kinder tutte le famiglie presenti nelle "capitali" del Carnevale potranno cimentarsi nel gioco di rompere la Pentolaccia Kinder e scoprire al suo interno di quale bontà sarà riempita. Le famiglie infatti potranno, attraverso un divertente gioco digitale, selezionare il loro prodotto preferito tra i 3 proposti, così da trovarlo nella pentolaccia. Inoltre, sarà possibile scattare divertenti foto e ricordi di famiglia al photo booth situato nel corner Kinder e lasciarsi coinvolgere da Kinderino, l'inconfondibile e amata mascotte, che animerà lo stand e il carnevale in città.Carnevale di Fano (28 gennaio) - Nato nel lontanissimo 1374, il Carnevale di Fano è uno dei più antichi del mondo. Le sfilate dei grandi carri sono inaugurate dal Carnevale dedicato ai bambini che, a partire dalla mattina, danno il via ufficiale ai festeggiamenti in città. Kinder animerà la giornata di inaugurazione dei festeggiamenti, domenica 28 gennaio, presso il suo stand in zona Pincio.Carnevale di Acireale (3 e 4 febbraio 2024) - Quello di Acireale è ritenuto il più bel Carnevale della Sicilia grazie ai carri allegorici-grotteschi che sfilano tra le stupende vie e piazze del centro storico. Affonda le sue radici nel lontano 1594 ed è una delle manifestazioni più autentiche e coinvolgenti del folklore isolano. Kinder animerà il weekend del 3 e 4 febbraio, presso il suo stand in Piazza Indirizzo.Carnevale di Putignano (11 febbraio 2024)- Con una storia di oltre 600 anni, il Carnevale di Putignano è tra i più antichi e lunghi al mondo.Una festa di popolo nota per i carri allegorici e i "cavallucci", personaggi mascherati che rappresentano le diverse età della vita. Kinder animerà la giornata centrale dei festeggiamenti, domenica 11 febbraio, presso il suo stand in Piazza San Domenico.Carnevale di Cento (18 febbraio 2024) - Il Carnevale di Cento è il primo carnevale al mondo ad essere gemellato, a partire dal 1993, con il Carnevale di Rio de Janeiro. Tra le caratteristiche di questo carnevale c'è il lancio di gonfiabili e peluches dai carri verso gli spettatori, il cosiddetto "gettito". Kinder animerà la giornata del 18 febbraio, presso il suo stand in Piazzale della Rocca.Carnevale di Viareggio (3 - 24 febbraio 2024) - Il Carnevale di Viareggio è uno dei più importanti in Italia e nel mondo, che vanta ormai oltre 150 anni di tradizione e più di 500.000 spettatori per ogni edizione. Per il sesto anno consecutivo, Kinder animerà tutte le giornate dei festeggiamenti - sabato 3, giovedì 8, domenica 11, martedì 13, domenica 18 e sabato 24 - che saranno teatro dei sei Grandi Corsi Mascherati. Lo stand Kinder sarà situato sul lungomare di Viareggio.Quest'anno ci sarà l'opportunità di festeggiare il Carnevale anche sulle piste di sci delle Dolomiti nella suggestiva Cortina nelle giornate del 12 e 23 febbraio.-foto ufficio stampa Ferrero -(ITALPRESS).