Una delle perle della Valle d'Aosta: la Fiera di Sant’Orso di Aosta

Un evento straordinario che trasforma le vie del centro ogni 30 e 31 gennaio in un tripudio di creatività e tradizione artigianale.

Immersi nella cornice affascinante della città di Aosta, artisti e artigiani valdostani si riuniscono con orgoglio per esporre le opere frutto del loro impegno. Questa manifestazione, che trae le sue radici nel ricco Medioevo, inizialmente si svolgeva nei pressi della Collegiata dedicata a Sant’Orso, il Santo protagonista di leggende che narrano di distribuzioni di indumenti e calzature in legno ai poveri proprio davanti alla chiesa.

Oggi, l'intero cuore della città è coinvolto in questa celebrazione, abbracciando non solo l'area attorno alla Collegiata ma anche le vie all'interno e lungo la suggestiva cinta muraria romana di Aosta. La Fiera di Sant’Orso è molto più di una semplice esposizione di oggetti artigianali; è un rituale che rispecchia l'anima e l'identità valdostana.

La presentazione dell'edizione 2024

Sculture in legno, pietre ollari lavorate con maestria, opere in ferro battuto, tessuti in lana pregiata, merletti, oggetti per la casa, scale in legno e botti sono solo alcune delle straordinarie produzioni artigianali che trovate qui. La fiera diventa così una sorta di museo a cielo aperto, un viaggio attraverso le tradizioni e le abilità artigianali di questa affascinante regione alpina.

La Fiera di Sant’Orso è un'esperienza straordinaria da vivere con intensa partecipazione emotiva. Gli espositori non partecipano solo per vendere le proprie creazioni, ma per condividere la passione che li guida e per mantenere vive antiche tradizioni. E chi visita la fiera, non è solo un semplice acquirente, ma un partecipante ad un'atmosfera unica e autentica.

L'esplorazione della fiera include anche la visita all'"Atelier", una mostra delle opere artistiche degli artigiani professionisti che si tiene nella centrale piazza Chanoux. Ma la festa non si limita all'artigianato: è intrisa di musica, folklore e offre l'opportunità di degustare i prelibati vini e prodotti tipici della Valle d'Aosta presso il suggestivo padiglione enogastronomico in piazza Plouves.

La Fiera di Sant’Orso raggiunge l'apice con la suggestiva "Veillà", una veglia notturna che trasforma le vie del centro in un affascinante scenario illuminato e animato fino all'alba. Un'esperienza che consiglio vivamente a tutti coloro che desiderano immergersi nell'anima autentica della Valle d'Aosta e vivere un momento di autentica bellezza artigianale.

PER CHI VUOLE SAPERE TUTTO