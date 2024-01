Con l'Avis Valle d'Aosta la Fagiolata della Solidarietà

Saranno distribuiti gratuitamente pasta e fagioli, accompagnati dal tradizionale vin blanc brûlé, creando un'atmosfera accogliente e conviviale.

La scelta di organizzare la Fagiolata della Solidarietà in concomitanza con la Veillà de la Saint-Ours non è casuale, poiché la festa è parte integrante delle celebrazioni per il 75º anniversario della sezione. Da ben 75 anni, la sezione ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione della solidarietà locale, contribuendo al benessere della comunità sin dal 1949.

La Veillà de la Saint-Ours, con la sua ricca storia e tradizione, è solo l'inizio di una serie di eventi emozionanti che saranno organizzati nel corso dell'anno per celebrare questo importante traguardo. La sezione si propone di onorare il suo impegno continuo nella promozione della solidarietà attraverso iniziative coinvolgenti e festeggiamenti che coinvolgeranno attivamente la comunità locale.

Inoltre, è importante sottolineare che la Fiera di Sant'Orso, una delle perle della Valle d'Aosta, rappresenta un momento unico in cui oltre 1000 artisti e artigiani valdostani mostrano con orgoglio i frutti del loro lavoro. La fiera, che è diventata un punto di riferimento nell'ambito dell'artigianato delle Alpi, contribuirà sicuramente ad arricchire ulteriormente le celebrazioni del 75º anniversario della sezione.

Unisciti a noi in questa festa di solidarietà, tradizione e artigianato, mentre celebriamo 75 anni di impegno e contributi positivi alla nostra amata comunità.