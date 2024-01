Ripresa e sfide: Il panorama imprenditoriale della Valle d'Aosta nel 2024

Il 2023 si è rivelato un anno cruciale per il tessuto imprenditoriale della Valle d'Aosta, segnando un superamento del livello pre-pandemico e fornendo indicazioni positive sul fronte della ripresa economica.

Al 30 dicembre 2023, il numero complessivo di imprese registrate è salito a 12.379 unità, mostrando un incremento dell'0,7% rispetto all'anno precedente, corrispondente a 89 nuove imprese. Questo risultato non solo supera il dato del 2019, quando le imprese si attestavano a 12.318 unità, ma sottolinea anche il superamento del livello pre-pandemico, dimostrando la resilienza e la ripresa economica della Valle d'Aosta.

L'anno 2023 ha visto la nascita di 685 nuove imprese, un aumento significativo rispetto alle 627 registrate nel 2022. Le cessazioni non d'ufficio, pari a 592 (rispetto alle 577 del 2022), portano a un saldo positivo di +91 imprese, testimonianza tangibile della vitalità riacquistata nel tessuto imprenditoriale regionale. Questo rappresenta un netto miglioramento rispetto al saldo positivo di +22 imprese dell'anno precedente.

Il tasso di crescita complessivo si attesta al valore di +0,76%, in aumento rispetto al +0,41% registrato nel 2022 e superiore al +0,70% a livello nazionale, confermando la solidità della performance economica valdostana. La Valle d'Aosta si distingue positivamente anche rispetto al Nord Ovest, registrando un tasso di crescita del +0,76%, superiore al 0,73% dell'area.

Analizzando i vari settori economici, emergono segnali positivi con una crescita nei comparti dell'industria (+3% e +26 imprese), dei servizi alle imprese (+2,7% e +43 imprese), del turismo (+2,3% e +41 imprese) e delle costruzioni (+1,1% e +27 imprese). Tuttavia, si evidenzia un calo nel settore dell'agricoltura (-0,3% e -4 imprese) e una continua difficoltà nel commercio (-0,7% e -14 imprese).

Per quanto riguarda il comparto artigianale, il 2023 vede 3.619 imprese iscritte al Registro delle Imprese, con un aumento dello 0,25% (+9 imprese) rispetto al 2022. In particolare, il settore edile registra un incremento dello 1,06%, con 9 unità in più rispetto all'anno precedente.

Un dato di particolare rilievo è rappresentato dal tasso di crescita delle società di capitale (+5,42%), indicando una tendenza verso una maggiore strutturazione delle imprese. In calo risultano invece le società di persone (-0,93%), mentre le ditte individuali mantengono una crescita costante (+0,03%).

Il Presidente della Chambre, Roberto Sapia, interpreta questi dati come un segnale positivo di superamento delle difficoltà legate all'emergenza pandemica: "Il 2023 ci racconta di un comparto imprenditoriale valdostano che sembra finalmente essere riuscito a lasciarsi alle spalle l'emergenza pandemica". Sapia sottolinea l'importanza di continuare a monitorare alcune criticità, in particolare le questioni legate agli scenari internazionali, ai tassi di interesse e ai collegamenti infrastrutturali, evidenziando la vulnerabilità della regione, come dimostrato dalla recente vicenda legata all'Autostrada A5.

In conclusione, sebbene vi siano elementi di preoccupazione, la generale positività dei dati offre un quadro incoraggiante per la Valle d'Aosta, sottolineando la resilienza del suo tessuto imprenditoriale e la volontà di crescere in modo strutturato, con occhio vigile alle sfide esterne e ai possibili ostacoli futuri.