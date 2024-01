La Olivetti e il suo Impatto Sociale nella Bassa Valle

L'evento, inserito nel ricco programma di Mosaico, una rassegna culturale co-organizzata da Confindustria Vda e dalla Fondation Chanoux, è reso possibile grazie alla collaborazione della Commissione di Gestione della Biblioteca Monsignor G. Capra e dell'amministrazione comunale di Pont-Saint-Martin.

Protagonista della serata sarà Marco Peroni, storico, paroliere e attore originario di Ivrea, che guiderà i partecipanti in un viaggio affascinante attraverso il pensiero e la storia olivettiana. L'obiettivo principale dell'incontro è stimolare la riflessione sulla profonda impronta che la Olivetti ha lasciato sul piano sociale ed economico nella bassa valle, coinvolgendo anche i territori circostanti ad Ivrea.

L'azienda Olivetti, celebre per le sue innovazioni tecnologiche e la sua visione avanzata nel campo dell'industria, ha avuto un impatto considerevole sulla vita delle comunità circostanti. L'incontro si propone di esplorare come la filosofia e la storia olivettiana abbiano plasmato la società e l'economia della bassa valle, contribuendo a definire l'identità di questi territori nel corso degli anni.

La serata sarà un'occasione unica per approfondire la conoscenza della storia locale e per comprendere meglio come le radici della Olivetti abbiano influenzato la vita quotidiana delle persone. Marco Peroni, con la sua competenza e passione, condurrà gli spettatori in un viaggio nel passato industriale di quest'area, sottolineando l'eredità duratura della Olivetti.

Per partecipare a questo appuntamento culturale e storico, è possibile iscriversi tramite il link: https://bit.ly/biglietti-la-olivetti. Una serata imperdibile per chi desidera esplorare le radici e la ricca storia industriale che ha plasmato la bassa valle e i territori adiacenti ad Ivrea.