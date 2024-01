GIORNATA DELLA MEMORIA: LA NOTTE Di Elie Wiesel

Da molti anni, l'Amministrazione Comunale e la Commissione di Gestione della Biblioteca Comunale di Pont-Saint-Martin hanno impegnato energie e risorse per commemorare la Giornata della Memoria, un appuntamento internazionale che si tiene il 27 gennaio di ogni anno. La commemorazione è volta a ricordare le vittime delle deportazioni e degli internamenti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ponendo particolare enfasi sulla collaborazione con le scuole del territorio per coinvolgere le nuove generazioni nella riflessione storica.

In linea con questa dedizione, nella mattinata di Giovedì 25 gennaio 2024, presso l'Auditorium Comunale, si terrà un reading teatrale straordinario curato da Giovanni Betto e Carlo Colombo, che unirà parole e musica, prendendo spunto dal libro "La notte" di Elie Wiesel, vincitore del Premio Nobel per la pace nel 1986. Questo evento è stato proposto agli studenti della scuola secondaria inferiore dell'Istituzione Scolastica Mont-Rose A, con sede a Pont-Saint-Martin, e sarà arricchito da momenti di approfondimento con i giovani partecipanti.

Elie Wiesel, nato nel 1928 a Sighet, in Transilvania, ha vissuto personalmente l'orrore della deportazione ad Auschwitz e Buchenwald. Dopo la guerra, ha dedicato parte della sua vita al giornalismo in Francia prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Nel 1986, Wiesel è stato insignito del prestigioso Premio Nobel per la pace. La sua presenza nel 2010 al Parlamento italiano, dove ha tenuto un discorso in occasione della Giornata della Memoria, è stata un momento di grande risonanza.

Il libro "La notte" di Elie Wiesel è diventato un testo di riferimento nella letteratura che narra la tragedia dell'Olocausto. Si tratta di una testimonianza lucida e toccante degli orrori perpetrati durante la seconda guerra mondiale. Il libro affronta in maniera incisiva il tema della discriminazione e della successiva eliminazione di milioni di persone, rimanendo attualissimo nel suo richiamo a non dimenticare e a non permettere che il passato sfumi nell'oblio.

L'evento teatrale e gli approfondimenti con i ragazzi mirano non solo a onorare la memoria delle vittime, ma anche a stimolare una riflessione critica tra le nuove generazioni, affinché la tragedia dell'Olocausto continui a essere un monito contro l'ingiustizia e la violenza. La Giornata della Memoria è un'occasione importante per rinnovare l'impegno a non dimenticare, per non dimenticare mai.