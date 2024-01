Aosta: Pre-veillà in musica per la 1024ª fiera di Sant’Orso

L'evento, concepito come un preludio artistico e coinvolgente alla tradizionale serata di festa che anima i due giorni della Fiera di Sant’Orso, sarà orchestrato dall'abile regia dell'Associazione culturale Ététrad. Un'appassionante proposta di spettacolo si snoderà attraverso le esecuzioni del rinomato gruppo musicale "Tre Martelli" e la talentuosa cantante Simona Colonna. I loro virtuosismi avranno come fulcro sonorità e danze radicate nelle tradizioni alpine e del Piemonte, creando un'atmosfera avvolgente e coinvolgente per tutti i presenti.

Il concerto, arricchito da una varietà di performance che esaltano la ricchezza delle tradizioni culturali, sarà seguito da una deliziosa degustazione enogastronomica, in cui saranno protagonisti i prelibati prodotti dell'Institut Agricole Régional. Un'occasione unica per apprezzare la qualità e la diversità della gastronomia locale, in un connubio perfetto tra gusto e cultura.

Vista l'esclusività dell'evento e il numero limitato di posti disponibili, si consiglia vivamente di prenotare in anticipo attraverso la posta elettronica, inviando la propria richiesta all'indirizzo presidenza-consiglio@comune.aosta.it. Questa serata, permeata di arte, tradizione e sapori, si prospetta come un momento straordinario di condivisione e celebrazione della ricca storia di Sant'Orso e delle sue radicate tradizioni millenarie.