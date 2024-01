“Soirée Gran Paradiso Film Festival”: a Cogne una intensa serata dedicata a giovani, montagna e storytelling

Si è svolta nei giorni scorsi a Cogne una “Soirée Gran Paradiso Film Festival”, organizzata da Fondation Grand Paradis, che ha visto al centro 100 studenti tra francesi e italiani, la giovane compositrice e musicista svedese Olivia Ahltorp - autrice della colonna sonora originale del Festival - e la piccola Naïs Masseglia, protagonista di “Naïs au pays des loups”, film vincitore - la scorsa estate - dello “Stambecco d’Oro Junior” e del “GPFF Online Award”.

Al termine di due giorni alla scoperta del Gran Paradiso, i ragazzi del progetto Interreg Alcotra Francia-Italia “Respiration Jeunesse” – di cui il Département de la Savoie è capofila e la Regione autonoma Valle d’Aosta è partner – hanno condotto simpaticamente la serata sperimentando in prima persona la macchina organizzativa del Gran Paradiso Film Festival e raccontando ai presenti con il loro entusiasmo le attività svolte sul territorio, anche attraverso immagini di backstage e la loro comunicazione sui social media.

Nel corso della serata è tornata ad esibirsi sul palco della Maison de la Grivola Olivia Ahltorp – in arte Aevy Lore – che ha emozionato il pubblico con una intensa interpretazione di “Gran Paradiso - Your World is Mine”, ispirata alla connessione con la natura e alla cura della Terra e dedicata al Gran Paradiso Film Festival.

Cuore della serata, la proiezione dello straordinario racconto del regista francese Rémy Masséglia, “del suo viaggio avventuroso con la figlia di due anni, Naïs, alla ricerca del lupo nei boschi del Parco del Mercantour, in totale sintonia con l’ambiente selvaggio.

L’Assessore ai Beni e le attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni internazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta, Jean-Pierre Guichardaz, ha così commentato: “Ringrazio tutti i partner del progetto Respiration Jeunesse, il corpo docenti e Fondation Grand Paradis per aver contribuito all’ottima riuscita di queste giornate a Cogne, nel Parco Nazionale Gran Paradiso. Mi complimento con i giovani valdostani e savoiardi che hanno partecipato al progetto per la passione dimostrata e perchè hanno saputo mettersi in gioco restituendoci energia ed il loro sguardo proiettato al futuro”.

“Il Gran Paradiso Film Festival è un festival di cinema naturalistico e questa sera apre le porte al progetto Interreg Alcotra Respiration Jeunesse.

Accogliamo questa sera il viaggio dei giovani savoiardi e valdostani nel Parco Nazionale Gran Paradiso: un viaggio alla scoperta delle montagne e della natura del Parco. Anche i film del Festival sono dei viaggi nei differenti habitat del pianeta.

Per noi, per il Festival, il viaggio è sempre veicolo di comprensione del mondo, un'occasione per crescere, per prendere coscienza delle sfide che ci attendono” ha commentato Luisa Vuillermoz, Direttore di Fondation Grand Paradis e Direttore artistico del Gran Paradiso Film Festival.