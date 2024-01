Chiusura del ponte tra Quart e Brissogne e nodo di Pont-Suaz

Nella serata di ieri, lunedì 22 gennaio, nell’Auditorium del Comune di Quart, l’Assessore regionale alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, Davide Sapinet, ha incontrato i Sindaci dei Comuni di Brissogne e Quart, congiuntamente ai Consigli comunali dei due Comuni, relativamente all’avvio dei prossimi lavori di risanamento e riqualificazione del ponte sulla Dora tra Quart e Brissogne e della conseguente temporanea modifica della viabilità.

L’incontro di ieri è stato finalizzato alla comunicazione e alla condivisione del proseguimento dell’importante lavoro di verifica, manutenzione e ammodernamento dei ponti della rete viaria regionale – spiega l’Assessore Davide Sapinet -. In particolare, abbiamo illustrato l’intervento previsto sul ponte che attraversa la Dora tra Quart e Brissogne che comporterà una temporanea modifica della viabilità, con la chiusura del transito è prevista entro i primi dieci giorni di febbraio fino al prossimo autunno, ma restituirà al territorio un’infrastruttura ristrutturata e sostanzialmente migliorata.

La sinergia con le Amministrazioni comunali sarà importante per limitare gli inevitabili disagi durante i periodi di operatività del cantiere”.La serata è stata anche l’occasione per avviare un primo confronto con i sindaci del Conseil de la Plaine circa la viabilità dell’area della piana di Aosta, con particolare riguardo alle problematiche inerenti al nodo di Pont-Suaz e le strade che vi convergono."Crediamo" - sottolinea ancora l’Assessore Sapinet - "che il Conseil de la Plaine, previsto dalla legge regionale 54/1998 'Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta,' sia uno strumento importante per un costruttivo confronto e coordinamento sul tema. In particolare, relativamente al nodo stradale di Pont-Suaz, la riunione di ieri è stata l’occasione per fare il punto relativamente ai primi interventi di manutenzione programmati sul ponte che attraversa la Dora tra Charvensod e Aosta, che in ogni caso comporteranno la sola chiusura notturna al transito in alcune giornate a partire dai prossimi mesi."